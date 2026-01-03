前五角大廈官員胡振東透露美軍「如何協防」...呂元鐘整理專訪中戰爭迷思：台灣非為只能被動等待命運的孤島
前美國國防部官員胡振東日前接受專訪，逐一破解大眾對於台海戰爭的相關迷思，明確說明美軍是否協防、中國飛彈威脅等重大議題。對此，電商專欄作家呂元鐘根據專訪內容整理出詳細要點，他表示，綜合胡的觀點，台海的真實戰略情境遠比聳動標題來得複雜，台灣並非一個只能被動等待命運的孤島，這裡的反擊能力、全球樞紐地位以及盟友的快速反應機制，都構成了嚇阻戰爭的關鍵要素。
呂元鐘表示，在媒體與社群網路上，關於台海衝突的討論總是伴隨著高度焦慮，大家經常看到「萬彈齊發」、「台灣孤立無援」、「首戰即終戰」等聳動標題，這些畫面深植人心，似乎描繪了一個無法逆轉的黑暗劇本；然而，真實的戰略情境，是否真的如此單一且絕望？
呂元鐘說，自己根據前美國國防部官員胡振東（Drew Thompson）一場深度訪談中提到的觀點，整理出五個最令人意外、且與主流論述大相逕庭的戰略見解。他指，這些分析並非旨在提供虛假的樂觀，而是希望透過一位資深戰略規劃者的視角，提供一個更為細緻、多層次的戰略圖像，去理解台海的複雜動態。
美軍協防是在海上非岸上？
有關美國是否會協防，呂元鐘表示， 胡振東明確指出，美軍不會「登陸」或「進駐」台灣本島作戰，派遣美軍地面部隊進入台灣不僅沒有必要，反而會增加台灣軍方的後勤負擔。他說，胡振東解釋戰時台灣軍隊正忙於防衛，若還需分神「照顧美國人」，只會製造不必要的混亂。
呂元鐘提到，根據胡的說法，美軍及其盟友如日本、澳洲的協防模式將是「圍繞台灣」（around Taiwan），會從菲律賓、日本的基地及航空母艦等外部據點，利用強大的海、空及水下力量，打擊中共穿越台灣海峽的部隊；唯一的例外，可能是一個約20至30人的小型協調聯絡小組（liaison team），進駐指揮中心以確保盟軍行動同步，除此之外，不會有大規模的「地面部隊」。
呂元鐘說，此觀點打破了許多人心中「美軍陸戰隊登陸海灘」的電影式想像，將焦點從被動的「等待馳援」，轉向更務實的「境外打擊與區域聯防」。他說，這意味著台灣的防衛核心，始終是自身的地面部隊與拒止戰力，而盟友的角色是從外部摧毀敵方的渡海攻勢。
呂元鐘表示，所以當有人說美國不會來台灣，他們說對了，他們不會「登陸」台灣，但會在台灣「周邊」協助保護，這才是台灣真正需要的。
彈洗全島是騙術 台灣倒是具反制能力
而對於中共的飽和攻擊被誇大，呂元鐘提到，所謂「萬枚飛彈摧毀台灣」的說法，可能嚴重誇大實際威脅。他指，根據胡振東分析，關鍵不在於中國擁有1500多枚彈道飛彈，而在於其「發射器」數量有限，約為600具，意味著第一波攻擊的數量有其物理極限。
呂元鐘強調，更重要的是台灣的反制能力，對此胡振東分析，中共飛彈的飛行時間約7.5分鐘，在台灣偵測到發射後的幾分鐘內，甚至在第一枚飛彈落地前，台灣的ATACMS（陸軍戰術飛彈系統）和雄風飛彈就已能發射反擊，直接打擊中共的飛彈基地與集結區。
呂元鐘提到，胡振東更指出，台灣正在建造「數千枚」雄風二E遠程巡弋飛彈，這賦予了台灣實施自身「飽和攻擊」的潛力，能嚴重削弱其發動第二波攻擊的能力。他表示，這段論述將台灣從被動「挨打」角色，轉變為具備強大「即時反制」能力的主動防禦者，這種「你打我就能立刻癱瘓你後續攻擊能力」的嚇阻力量，徹底改變戰爭的成本計算，是許多公開討論常被忽略的關鍵。
呂元鐘說，在中共發射後的五分鐘內，甚至在第一枚飛彈擊中台灣之前，台灣的ATACMS和雄風飛彈就應該已經朝中國飛去；台灣的反擊，可能摧毀中國超過50%的第二波攻擊能力。
中共封鎖圍台僅限軍演做得到？
呂元鐘指出，封鎖台灣對中國而言是把雙面刃，胡振東在此方面表明，對中國而言，實施軍事封鎖是「非常愚蠢的」舉動，一旦對台灣發起封鎖，等於是向全世界宣告其敵意，並將立即引發國際社會的強烈反應，使中國自身陷入險境，屆時中國可能面臨多重反制。
呂元鐘說，國際反制措施包括：
1.經濟制裁——國際社會可能祭出如同對付俄羅斯般的制裁，例如將中國踢出SWIFT國際支付系統，重創其對外貿易。
2.全球反封鎖——各國港口可能禁止中國船隻停靠，甚至在麻六甲海峽等關鍵航道，對前往中國的船隻進行反向封鎖。
3.政治施壓——各國可能以 #正式承認台灣作為政治籌碼，對中國進行嚇阻。
4.軍事突破——美國與盟友極可能在幾天內建立人道物資的「空中橋梁」（airbridge），並在一至兩週內組織軍事護航的船隊，強行突破封鎖。
呂元鐘直言，此觀點徹底顛覆了傳統的論述框架，對於這些制裁措施，胡振東反問：「人們總在問台灣能撐多久，或許他們也該問問，中國能撐多久？」他表示，這不僅是將問題的視角從台灣的耐力轉向中國的脆弱性，更是將封鎖定義為一個可能催化中國自身經濟、政治與軍事系統性崩潰的扳機；當中國實施封鎖時你以為全世界會袖手旁觀嗎？當然不會。
美國早擬好作戰計畫 一開戰即實施
呂元鐘說，還有一個普遍的迷思是「美國需要經過漫長的國會辯論才能決定是否出兵」。他指，胡振東解釋，這完全不符合美軍的運作方式，事實上美國的戰爭計畫（war plan）是預先制定的，包含針對不同情況的多種應對選項。
呂元鐘說明，根據胡振東的說法，決策流程是當出現明確的戰略預警時，印太司令部指揮官會向總統報告並建議啟動特定選項，總統會預先授權，一旦敵方行動觸發預設條件，指揮官便可立即執行計畫；胡振東引用一個關鍵事實來佐證，美軍的作戰計畫中，「前72小時的作戰行動都已預先設定好由誰對誰做什麼。」換言之，決策是在事前就已完成，而非事後才開始討論。
呂元鐘說，這個觀點揭示，中共不能期望利用美國政治決策的所謂「空窗期」來發動突襲，美軍的反應是基於預先授權的程序性啟動，而非曠日廢時的政治辯論，這本身就是一個強大的嚇阻信號；決策過程實際上是前置的，美國不是傻瓜，不會等到敵人動手了才問「喔，我該怎麼辦？」那個決定是預先就做好的。
不怕飛彈封鎖 就怕「出內鬼」
至於真正的致命威脅，呂元鐘表示，在所有軍事選項中，胡振東認為最致命的威脅，並非來自外部的飛彈大砲，而是來自台灣內部的「第五縱隊」，對此胡甚至斷言，這是中國唯一可能拿下台灣的方式，這種內部威脅的形式包括：
1.認知作戰： 透過媒體、網紅、地方意見領袖，在「鄉鎮會議」等場合系統性地散播「抵抗無用」的失敗主義言論，從內部瓦解台灣社會的抵抗意志。
2.內部破壞： 在戰前或戰爭初期製造大規模混亂，例如破壞電網、在飲用水中下毒，或利用無人機「從任何一棟建築的屋頂」攻擊軍事設施。
呂元鐘說，面對這種威脅，胡振東強調，防禦的責任落在每一位公民身上，「當你看到奇怪的事情，就去舉報它或阻止它。」
呂元鐘解釋，此觀點將戰爭的焦點，從純粹的軍事硬體對抗，轉移到社會韌性與全民心防的層面，提醒大家如果一個社會失去了抵抗的決心，再精良的武器與再強大的盟友都無濟於事，保衛台灣不僅是軍人的責任，更是每一位公民在資訊辨識與公民警覺上的日常挑戰。
呂元鐘直言，第五縱隊能造成的傷害，遠比任何飛彈都大，「你可以防禦飛彈，但你無法防禦心靈的影響，我相信，這是中國唯一能夠奪取、併吞台灣的方式。」
而呂元鐘說，綜合胡振東的觀點可以看到，台海的真實戰略情境遠比聳動的標題來得複雜，嚇阻與反制的力量存在於軍事、經濟、政治等多個層面，台灣並非一個只能被動等待命運的孤島。他指出，這裡的反擊能力、全球樞紐地位以及盟友的快速反應機制，都構成了嚇阻戰爭的關鍵要素。
呂元鐘說，不過這位前美國國防官員也給出了最嚴肅的警告，就是「最堅固的堡壘往往是從內部被攻破的」，胡振東的分析揭示了外部嚇阻的韌性，卻也將最終的焦點拉回島內，當飛彈與軍艦的威脅能被反制，台灣社會又該如何建立一套防禦心靈滲透的「心防愛國者系統」，來應對唯一可能導致失敗的致命破口？
