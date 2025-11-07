前亞裔警貪腐涉毒 遭控8重罪

紐約南區聯邦檢察官辦公室近日宣布逮捕並起訴前紐約市警(NYPD)亞裔警員阮安德魯(Andrew Nguyen)，他被指控涉嫌利用警察職權收受賄賂、並參與販毒和槍枝犯罪。

根據起訴書，阮安德魯在2020年至2023年11月間，曾多次利用警察身分和裝備，幫助一名未被透露身分的毒販(起訴書中代稱其為CC-1)運輸毒品、打擊競爭對手，並索取數萬元賄賂款，其中實際到手約3萬元。

起訴書說，阮安德魯在與毒販「CC-1」建立聯繫後，先開車助其運送約八公斤可卡因。他使用市警的證件和停車許可，佩戴著經警局授權、可隨身攜帶的非執勤用槍，以便逃避警方檢查，甚至做好了在發生衝突時開槍掩護毒販的準備；隨後，他又開車搭載「CC-1」前往毒品交易地點，一路利用警察身分掩護。阮安德魯還曾應「CC-1」要求，駕駛警車對「CC-1」的座駕假意攔檢，然後向警方提交虛假報告，幫助「CC-1」逃避債主的追逐。

此後，阮安德魯的犯罪活動升級，不再僅為毒販護航，還利用警察權力助其打壓異己。在最後一次犯罪活動中，他於2023年11月至12月間，從假扮為毒販的臥底探員處提取了五公斤假冒古柯鹼，交給「CC-1」，並從「CC-1」處收到5000元。2023年底，阮安德魯被市警辭退，此後他繼續為販毒集團工作。

阮安德魯現年41歲，住所位於紐約州哈里曼(Harriman)。聯邦探員逮捕他時，從他家中搜出一支彈夾裝滿子彈的格洛克(Glock)19手槍、兩支擁有強大殺傷力的AR-15半自動步槍和一支短管步槍，還有適配上述槍枝的大量彈藥。

阮安德魯被控八項聯邦重罪，包括電匯欺詐罪、共謀電匯欺詐罪、共謀索賄受賄罪、索賄受賄罪、共謀分銷及意圖分銷古柯鹼和大麻罪、為事實毒品犯罪而持有槍械罪、共謀實施霍布斯法(Hobbs Act)搶劫罪和企圖分銷古柯鹼罪，其中多項罪名若成立，最高刑期均可至終身監禁。市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，阮安德魯背棄他的誓詞和公眾信任，並讓同僚身處險境，實為警局之恥。

