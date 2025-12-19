前任代操慘虧11％！ 她「心臟受不了」想認賠 內行曝解方





不少投資新手在實際進場後才發現，帳面數字的起伏，遠比想像中更考驗心理素質。尤其當投資決策不是出自自己之手，虧損帶來的不安感往往更難消化。近日一名女網友就在網路上分享自身經驗，坦言帳戶交由前男友代為操作後損失慘重，開始認真思考是否該全面轉向ETF投資。

該名網友在網路論壇Dcard上發文表示，自己是投資小白，原本並未親自研究選股，而是將資金交由前男友代操，不料帳戶表現一路走低，多檔個股帳面跌幅超過一成，讓她的情緒與壓力逐漸逼近極限，於是上網詢問是否該認賠出清、改投入0050。

廣告 廣告

從她附上的持股截圖可見，目前主要部位集中在信邦、中租-KY與振曜。其中，信邦持有1,000股，未實現損失超過2.5萬元，跌幅約11%；振曜同樣持有1,000股，帳面虧損逾1.7萬元、跌幅超過12%；中租-KY也出現接近12%的下跌幅度。原PO坦言，從9月初一路抱著反彈期待，卻始終等不到回升，壓力隨時間不斷放大。

她進一步透露，這次經驗讓自己深刻體會到個股投資的波動風險，也意識到自身風險承受度其實不高。與其每天盯盤、情緒起伏，不如乾脆認賠，將資金轉進市值型ETF，至少心理負擔能小一點，「能睡得著覺比較重要」。

▼原PO透露這次的經驗讓自己深刻體會到個股投資的波動風險。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，多數網友傾向支持她轉向0050，認為對投資新手而言，分散風險的大盤型ETF相對友善，「如果沒有長時間在關注股市、看資料、留意產業新聞的話，完全不建議買個股，直接轉0050或是00881會是比較好的做法」、「你轉0050持續投入你將會感謝自己做了這個決定」、「0050持續買，10年後你會感謝自己」。

▼多數網友傾向支持原PO轉向0050，認為對投資新手而言，分散風險的大盤型ETF相對友善。（示意圖／取自Pexels）

不過也有不同意見提醒，是否出清仍需回頭檢視當初買進邏輯，若公司基本面未出現重大改變，不一定非得在低點認賠。也有網友點出，信邦與中租-KY本質並非差，只是需承受產業循環與時間成本。另有也有不少留言將焦點放在「交由他人代操」的風險上，認為這次虧損雖然令人心痛，但至少讓原PO提早上了一課，學會為自己的投資決策負責。

（封面示意圖／取自Pixabay）

更多東森財經新聞報導



正常上班沒盯盤！ 他見 同事月收93萬心態崩：我只有4萬

代操比特幣達2億！ 好友「突人間蒸發」周杰倫要告了

媽代操賣股賠3萬！ 他回頭看驚「今年最好操作」 網：根本神救援