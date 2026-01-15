前任怨「早知讓她生小孩就不會走」！ 織織慶幸分手：16年共同收入都給他了

織織如今是一個孩子的媽。（翻攝chichinote IG）

網紅插畫家織織（張子涵）2023年與交往16年的插畫家賴賴分手，分手2年後宣布懷孕，去年生下女兒「小栗子」。她近日在社群網站發文，指前任私下向友人抱怨「早知道就讓她生小孩就不會離開我」。一番話讓她大嘆「當初果斷淨身出戶是對的」，更呼籲女人們「永遠要珍惜自己的身體」。

網一面倒怒轟「噁男」 織織呼籲「女人要珍惜自己的身體」

織織14日在Threads發文：「因為意外得知前任跟朋友訴苦說『早知道就讓她生小孩就不會離開我』，讓我更相信當初果斷淨身出戶是對的。」並在留言處補充：「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體。」

織織發文，透露前任私下向友人抱怨「早知道就讓她生小孩就不會離開我」。（翻攝chichinote Threads）

對於織織前任的言論，網友一面倒看傻眼，痛批：「什麼噁男言論啊」「這噁心的程度，真的非常值得每篇文章都砲一輪」「怎麼會有人天真地以為，女人生完小孩就不會離開爛人伴侶呢」「哇他真的毀人三觀」「真自我中心到有病，毫無自省能力，要爛自己去爛，惡習不改，還想毀掉女生身體+小孩的幸福」。

有網友說：「想必日子一定很難過吧，真是活該。」織織表示：「還是希望他好好過日子，但過好日子前提是要先面對自己。」有人看她提到「淨身出戶」，好奇「該不會以前的共同收入沒處理吧？line貼圖那些呢？」織織回應：「對，都在他那邊，不想處理所以把我封鎖了。」

