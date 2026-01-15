前任怨「早知道讓她生小孩！」插畫家織織嘆：當初淨身出戶是對的

織織意外得知前任的抱怨言論，讓她慶幸當初分手的決定。（圖／IG@chichinote）

知名網路正妹插畫家織織，曾和交往長達16、17年的插畫家賴賴分手，並揭露對方劈腿、出軌等醜聞，數度登上媒體版面。雖然現在的織織已經升格人妻，過著幸福無比的生活，但在日前卻意外得知前任跟朋友的抱怨，讓她慶幸當初分手的決定。

織織昨（14日）在Threads上發文分享，「因為意外得知前任跟朋友訴苦說，『早知道就讓她生小孩就不會離開我』讓我更相信當初果斷淨身出戶是對的。」最後，織織不忘藉由自身經歷，再度呼籲大家「女人們請記住永遠要珍惜自己的身體」。

貼文隨即湧入大量粉絲迴響，「這噁心的程度，真的非常值得每篇文章都砲一輪」、「怎麼會有人天真地以為，女人生完小孩就不會離開爛人伴侶呢」、「哇他真的毀人三觀」、「他的價值觀有很嚴重的問題…」、「好噁，不適合當爸爸的人。居然想用小孩綁住對方，而不是檢討自己⋯」

面對粉絲留言，「想必日子一定很難過吧！真是活該。」織織也回應：「還是希望他好好過日子，但過好日子前提是要先面對自己」。事實上，織織和前任賴賴的感情，一度是令人景仰的浪漫童話。織織在18歲那年，不顧家人反對，放棄了美國學業，執意回台與賴賴生活，還一度窮到只剩800塊。

後來兩人把愛情生活畫成漫畫後，很快就在無名小站爆紅，還被翻拍成微電影《漫畫女孩的小確幸》。怎料，就在2023年兩人宣布分手之後，織織頻繁透過社群平台揭露對方感情不忠，還鬧到她自己人財兩失。後來，織織也將這段故事畫成漫畫《6000天戀愛的日子》在社群引起廣大迴響。

