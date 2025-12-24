前任挑戰 林內鄉長躲過罷免拚連任

無黨籍林內鄉長劉姿言是該鄉第一位女鄉長，下屆選舉可能遭藍綠陣營夾擊。（本報資料照片）

無黨籍雲林縣林內鄉長劉姿言本屆以黑馬之姿高票當選，去年卻遭鄉民提出罷免案，雖然第二階段連署人數不足而未成立，但施政之路如履薄冰。明年鄉長選舉，地方盛傳前鄉長、現任議員張維崢可能回鍋挑戰，對劉姿言是不小壓力。

劉姿言於民國111年參選鄉長時並未具備任何公職身分，對手則是民進黨提名的前鄉長、擔任縣議員的邱世文，外界不看好劉姿言的選情，然而，她成功爭取泛藍支持，最終以59.02％得票率，擊敗得票率40.98％的老將邱世文。

劉姿言執政評價兩極，113年6月間遭部分鄉民發動罷免案，第一階段連署過關，第二階段因人數不足而未成案，政治前景蒙上陰影。外傳有綠營大老在罷免案為她緩頰，實情不得而知，但她與泛藍陣營關係漸行漸遠。

現任議員張維崢曾擔任8年林內鄉長，103年以64.4％得票率首次當選，107年再以69.35％高票連任。下屆鄉長選舉，不少支持者勸進張回鍋再戰，他本人亦有高度意願但尚未表態，不過從鄉內已有民進黨籍人士提前布局暖身參選議員來看，張維崢投入下屆鄉長選舉機率逾九成。

藍營也積極尋找具影響力與號召力的人選，呼聲最高的是連任6屆林內鄉農會總幹事的黃國洲。「農業金頭腦」的黃國洲深耕農會體系逾20年，成功帶領林內農產與農會績效屢創新高，幾乎每逢鄉長選舉便被勸進，但他堅持把農會總幹事做好做滿。