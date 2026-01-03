前任是禁忌！黃豪平「婚禮計畫書」神祕失蹤 熊熊狠刪老公手機照片

【記者張瑞振／台北報導】根據網路調查顯示，有高達 52% 的網友反對「開定位」，普遍認為「信任比定位更重要」，《戀愛熊天秤》主持人黃豪平對此深有感觸，他分享前女友當時劈腿，透過定位看到她和劈腿對象經過Hotel，就讓他心碎不以，「不信任了，不管對方在哪裡，都會讓人起疑」，搭檔熊熊則從女生角度補充，她認為女生並不是無端多疑，如果對方沒有做出讓人懷疑的行為，其實沒必要去看手機、定位，感情之中，最重要還是給足對方安全感。

關於查手機，熊熊認為女生的第六感極準，如果男生沒做讓人懷疑的事，女生何必當神經病？不過她也自首，他基本不會查看老公手機，唯一的例外是懷孕期間可能賀爾蒙作祟，曾趁老公睡覺時進行「徹底清查」，她笑稱，當時從相簿、臉書訊息一路看到底，甚至因為內容太多一天看不完，還會特地「做記號」隔天繼續翻，當時發現老公手機裡存有前女友的照片，直接二話不說刪除，並做好心理準備萬一老公質問就大吵一架，沒想到老公至今都沒發現照片消失。

隱私攻防戰不只發生在手機裡，黃豪平也自曝，他在結束一段感情後通常會將回憶刪光，唯獨留下一份與前任的「婚禮計畫書」，原本想說未來節目製作可能用得到，沒想到與現任女友周雨柔交往後，這份計畫書竟然離奇失蹤，即便懷疑被女友丟掉，他至今仍不敢正面詢問。

