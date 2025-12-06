前任硬送桃紅風衣逼穿！熊熊崩潰怒吼不忍了：算命師說這顏色剋我

記者蔡維歆／台北報導

黃豪平跟熊熊主持。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

男女思考邏輯大不同，熊熊心有戚戚焉地分享前任曾送她一件名牌風衣，該品牌經典色是黑色或棕色，男友卻硬要買她最討厭的「桃紅色」，熊熊委婉拒絕卻遭來前男友惱羞成怒，反問是不是懷疑他眼光不好，讓熊熊崩潰直呼說：「男生這種自以為是的貼心，真的會造成女生很大的困擾！而且桃紅色算命師說剋我命格啊。」

特別來賓張立東也分享自己曾陪前任逛街，對方盯著某樣商品看了30分鐘後卻說不要，等到一個月後女友生日，張立東特地買了同品牌「其他商品」當禮物，結果女友竟然生氣了，後來他才搞懂，原來女友當初說不要，是希望「你在我生日的時候送那個東西給我」，讓他感嘆真的是女人心海底針，熊熊分享女生最重視儀式感，建議直男們送禮要懂得「觀察」，女生平常喜歡的穿著打扮，熊熊說: 「如果是曖昧對象，可以問她身邊好友，若是正式交往，直接問清楚沒什麼不好，與其亂送，女生還要假裝開心。」

《戀愛熊天秤》節目最後更進行「直男NG行為大拷問」，當中最經典的必殺題「你覺得我今天有哪裡不一樣？」現場張立東與黃豪平的回答都完全沒有切中女生的心，這兩個個大直男好奇，什麼樣的回答才是正解，熊熊笑說：「女生問這個問題時，就是希望你會發現，如果另一半沒有發現，就會覺得那就是不夠關心、不夠愛，真的不是刻意找碴啦。」

