前任醋火爆發！毒駕狂飆人行道 基隆深夜「開車當兇器」狠撞情敵

毒駕男深夜暴衝人行道連撞還想補刀。（圖 ／翻攝畫面）

基隆市中正區22日深夜驚傳一起駭人聽聞的蓄意駕車撞人案件，起因疑似為感情糾紛，1名28歲魏姓女子與同為28歲的現任男友，深夜在中正區觀海街人行道上散步，未料竟遭1輛自小客車高速衝撞，現場宛如電影情節，讓目擊民眾嚇得不知所措。

警方指出，案發時間約在晚間10時許，八斗子分駐所接獲民眾報案，稱有車輛突然衝上人行道撞擊行人，員警趕抵後發現，魏女倒臥路旁，當場被撞飛數公尺，陷入重傷昏迷，身上有鼻骨骨折及多處撕裂傷，緊急送醫搶救，所幸暫時脫離生命危險。

更令人震驚的是，肇事駕駛在第一次撞擊後，竟未就此罷手，而是倒車迴轉，再度加速試圖衝撞魏女的現任男友，所幸男子反應迅速及時閃避，才未釀成第二起傷亡，嫌犯犯案後隨即棄車逃逸，現場遺留大量車輛零件，畫面相當凌亂。

警方調查發現，45歲林姓嫌犯為魏女的前任男友，當晚疑似巧遇前女友與新歡同行，心生不滿情緒失控，竟將汽車當成攻擊工具蓄意衝撞，警方迅速封鎖現場蒐證，並循線追查肇事車輛，最終於凌晨將林嫌查緝到案。

進一步毒品快篩結果顯示，林嫌安非他命反應呈陽性，不排除毒駕影響判斷力，全案經警方偵訊後，已依刑法殺人未遂、公共危險等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，詳細犯案動機與責任仍待司法釐清。

