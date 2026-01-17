前伊朗國王之子聲援抗議 籲國際加強施壓當局力道

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）伊朗反對派人物、前國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）今天呼籲國際社會，加強施壓伊朗當局力道，協助示威者推翻神職政權，儘管抗議在血腥鎮壓後似乎已大致平息。

路透社報導，巴勒維在記者會上表示，伊朗軍隊及安全部隊「大批人員」已「悄悄」表達對他的忠誠，他認為自己具備獨特地位，可確保伊朗穩定過渡。由於媒體與網路封鎖，目前很難評估巴勒維在伊朗境內的支持度。

美國總統川普曾多次聲援伊朗抗議人士並揚言介入，本週則對巴勒維能否在國內凝聚支持力量存疑。

巴勒維以「敏感時刻」為由，拒絕透露與美國官員的談話細節。他說：「我相信川普總統是守信用的人，終將與伊朗人民站在一起。」他並補充，美國幫助伊朗「永不嫌晚」，「我們將奮戰，直到勝利」。

巴勒維發表談話前，記者會播放多段影片顯示疑遭安全部隊傷害的示威民眾與場景。抗議民眾高呼「國王萬歲」，同時還出現希望政權倒台的其它口號，但未提及國王。

巴勒維表示：「伊朗人民已在現場採取果斷行動，現在是國際社會全面加入他們的時候。」

巴勒維呼籲各國應針對精銳的伊斯蘭革命衛隊將領與指管體系，凍結神職統治者資產，並將政府外交官逐出各國首都。他同時呼籲國際社會透過「星鏈」（Starlink）衛星網路系統，協助突破伊朗當局的通訊封鎖。

巴勒維強調，協助示威者成功「不須派遣（外國）部隊」。「伊朗人民的雙腳已在地面行動。他們每天都在行軍、犧牲與奮戰，爭取自由。」（編譯：屈享平）1150117