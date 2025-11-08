前伊林名模蕭瑋葶交保「法警人力不足遭卡」！士檢曝：週五未確定科技監控

蕭瑋葶8月間一度以300萬交保，士院6天後卻改為羈押，蕭的辯護人提出抗告。取自IG

曾是伊林名模的蕭瑋葶涉詐欺、侵占與洗錢案，因遭士林地院羈押半年聲請具保遭駁回，後經高等法院裁定撤銷發回，意外曝光士院竟以「士檢法警人力不足、無法聯繫科技監控廠商」為由拒保，引發外界關注。對於外界質疑「蕭女交保遭拒」的過程，士林地檢署今（8日）晚間發布新聞稿，強調當天交保程序係由法院主導，並非檢方拒絕，且因當時是星期五，科技監控方式尚待確認，後續將釐清是否有溝通疏失。

針對蕭女因行政人力不足無法交保，負責執行科技監控的士林地檢署出面說明，士林地院於8月5日已裁定「蕭瑋葶於提出新台幣300萬元保證金後，准予停止羈押，並自停止羈押之日起限制出境、出海8月，且接受適當之科技監控」，此為法院准保裁定，並非檢方決定。至於8月8日蕭女親屬籌得保證金前往法院辦理交保事宜，「係由法院辦理相關程序，非本署辦理交保」。

廣告 廣告

檢方進一步說明，當日下午接獲法院通知，承辦檢察官考量裁定內容中「接受適當之科技監控」，還沒確定執行方式，因此未立即通知科控中心，必須先決定監控方法及執行流程，才能妥善執行法院裁定。

對於媒體報導交保遭「斷然拒絕」的說法，士檢強調，過程中可能因用詞或理解產生誤會，未來將加強教育訓練，並調查是否有人員在處理過程中出現疏失。

高院日前撤銷士院否准具保裁定時，特別要求士院釐清當時具保程序未完成的原因。此次士檢出面說明，等同回應外界質疑交保遭「卡關」的疑雲，強調並無故意拖延，而是因檢察官尚未決定科技監控內容所致。



回到原文

更多鏡報報導

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

美沒收142億美元！陳志遭爆事發當天淡定打牌 副手冷笑「那小錢」

前伊林名模遭收押爆「士院法警不足拒交保」 高院怒斥重大瑕疵撤銷發回