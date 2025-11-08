前伊林名模蕭瑋葶交保「法警人力不足遭卡」！士檢曝：週五未確定科技監控
曾是伊林名模的蕭瑋葶涉詐欺、侵占與洗錢案，因遭士林地院羈押半年聲請具保遭駁回，後經高等法院裁定撤銷發回，意外曝光士院竟以「士檢法警人力不足、無法聯繫科技監控廠商」為由拒保，引發外界關注。對於外界質疑「蕭女交保遭拒」的過程，士林地檢署今（8日）晚間發布新聞稿，強調當天交保程序係由法院主導，並非檢方拒絕，且因當時是星期五，科技監控方式尚待確認，後續將釐清是否有溝通疏失。
針對蕭女因行政人力不足無法交保，負責執行科技監控的士林地檢署出面說明，士林地院於8月5日已裁定「蕭瑋葶於提出新台幣300萬元保證金後，准予停止羈押，並自停止羈押之日起限制出境、出海8月，且接受適當之科技監控」，此為法院准保裁定，並非檢方決定。至於8月8日蕭女親屬籌得保證金前往法院辦理交保事宜，「係由法院辦理相關程序，非本署辦理交保」。
檢方進一步說明，當日下午接獲法院通知，承辦檢察官考量裁定內容中「接受適當之科技監控」，還沒確定執行方式，因此未立即通知科控中心，必須先決定監控方法及執行流程，才能妥善執行法院裁定。
對於媒體報導交保遭「斷然拒絕」的說法，士檢強調，過程中可能因用詞或理解產生誤會，未來將加強教育訓練，並調查是否有人員在處理過程中出現疏失。
高院日前撤銷士院否准具保裁定時，特別要求士院釐清當時具保程序未完成的原因。此次士檢出面說明，等同回應外界質疑交保遭「卡關」的疑雲，強調並無故意拖延，而是因檢察官尚未決定科技監控內容所致。
