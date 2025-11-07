前伊林名模蕭瑋葶交保6天又被關！高院撤銷續押裁定 重話斥濫用「串證之虞」

前伊林名模蕭瑋葶遭控洗錢、詐欺，自4月羈押至今。取自IG

前伊林名模蕭瑋葶遭控與兄嫂透過「中華民國身障關懷協會」假公益吸金，被羈押半年後聲請具保遭駁回，辯護人提起抗告。高等法院6日裁定撤銷發回，並批評士院羈押理由前後矛盾，全案沒有新事證卻以「勾串之虞」改押，還未交代先以300萬准保、6天後又拒保的原因，違反比例原則與無罪推定，程序與說理皆有瑕疵。

高院指出，蕭女被控詐欺取財、侵占與洗錢罪，士林地檢署於7月24日即函覆法院，明確表示「被告部分現已無待查事項」，同意具保停止羈押，並建議保證金新台幣300萬元以上及科技監控防逃。士林地院也於8月5日裁准，命限制出境出海八個月。

廣告 廣告

不料，僅隔6天法院又改口，稱被告仍有勾串共犯之虞，於8月11日重新裁定羈押，10月更否准具保。高院指出，原審應說明「短短6日期間內，何以有如此不同的判斷」，卻全未交代，「羈押必要性與說理均有疑義」。

高院更嚴詞批評，法院於偵查中已為防勾串裁定羈押，被告經起訴後，法院在審理階段應限縮適用《刑事訴訟法》第101條第1項第2款的勾串條款，除非起訴後另有新事證，否則不得再依此為羈押依據。此案中，蕭女已就部分詐欺罪自白，卻仍遭以相同理由續押，違反比例與正當程序原則。

裁定書指出，依起訴書內容，能證明蕭女犯罪的供述證據僅有共同被告哥哥蕭靖、嫂嫂陳品君兩人，而兩人均已具結作證並遭羈押禁見，另名證人張女的證詞與蕭女罪嫌無關。既然主要供述者皆受管束，原審仍認被告可能與共犯勾串、湮滅證據，顯無具體依據。況且士林地檢署函覆也明確同意讓被告具保，建議保證金300萬元並加科技監控，原審卻未說明為何准保後又改變立場，違反說理義務。

高院同時要求士林地院釐清，8月5日既已准保，為何未能完成具保程序？辯方指蕭女親屬當日辦理保釋時，被告知「法警人力不足、監控廠商請假」等行政理由遭拒，若屬實恐屬「行政拒保」，欠缺合法剝奪人身自由依據，攸關司法公信，應查明原因。

廣告 廣告

高院認為原裁定心證矛盾、事實未明，應發回重裁。並強調羈押非懲罰手段，若以限制出境、科技監控等替代措施即可防止逃逸或勾串，法院應優先採取，依刑事訴訟法第413條、第416條裁定撤銷，發回原審士林地院。

值得注意的是，本案由台灣高等法院刑事第八庭審理，審判長法官廖建瑜、法官文家倩與林孟皇組成，即近期曾自為裁定民進黨台北市議員陳怡君、辦公室主任張惠霖詐領助理費案的同一組法官。當時該庭對「審理中是否仍得以串證之虞羈押被告」產生疑義，並在訊問後罕見直接裁定陳女以100萬元、張女以50萬元具保，限制住居、出境出海並施以科技監控八個月，引起法界討論。

此次高院在蕭案中再度強調，審判階段應嚴守無罪推定原則，不得濫用「勾串之虞」作為續押依據。



回到原文

更多鏡報報導

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

陳志10度來台行蹤曝光！持柬埔寨護照入境 假商務真遊樂最愛W飯店享樂

美沒收142億美元！陳志遭爆事發當天淡定打牌 副手冷笑「那小錢」