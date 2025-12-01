前伊林名模「交保6天」翻盤惹議 撤銷重裁後500萬＋電子監控獲釋
前伊林名模蕭瑋葶遭控與兄嫂透過「中華民國身障關懷協會」假公益吸金，被羈押半年後聲請具保遭駁回；辯方抗告，高院撤銷發回，士林地院裁定蕭瑋葶500萬元交保，限制出境出海，應接受科技監控，家屬1日由律師陪同到士林地院辦保，交付500萬保金再施加科技監控後即可獲釋。
蕭瑋葶被控詐欺取財、侵占與洗錢罪，士林地檢署於7月24日同意具保停止羈押，並建議保證金新台幣300萬元以上及科技監控防逃。士林地院也於8月5日裁准，命限制出境出海八個月。
豈料過了6天，士院改口稱蕭瑋葶仍有串證之虞，於8月11日裁定羈押，10月更否准具保，辯方提出抗告，高院合議庭批原審應該清楚說明為何6天內能有如此不同判斷，予以撤銷並發回原審重新裁定。
士林地院上月18日下午2點開庭調查當日交保流程是否出現瑕疵。蕭瑋葶到庭時數度落淚，並明確表示願意接受限制出境出海、科技監控等所有條件，可籌措的交保金額為300萬元。
針對程序瑕疵，辯護人指出，家屬於8月8日前往士林地檢署辦理具保時，被告知「法警人力不足」、甚至聽到「科技監控廠商請假」等說法，導致辦保手續無法啟動。6天後全案移審，士院改裁收押，等同讓一個未被執行完成的「准保」直接變成長期羈押，辯方痛批整個程序嚴重失序，已對當事人造成重大不利益。
經過數日，士林地院裁定蕭瑋葶500萬元保證金，並限制住居，及自停止羈押之日起限制出境、出海捌月暨於限制出境、出海期間內應接受電子腳環之科技設備監控。蕭瑋葶家屬已於今日赴法院辦保，裝設好科技監控後即可獲釋。
