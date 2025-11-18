前伊林模特涉吞億元善款！淚求交保：腳鐐手環都隨便 男友低調旁聽心疼目光藏不住

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／综合報導

前伊林模特兒蕭瑋葶與家族成員涉侵占「中華民國身障關懷協會」超過億元捐款，於今年8月遭檢方起訴後，被法院裁定羈押禁見。辯方提出抗告，高院撤銷發回，因此士林地方法院今（18）日提訊蕭瑋葶，重新審酌是否准予具保候傳。開庭時，蕭瑋葶表示願意接受任何科技監控，「電子腳鐐、手鐐都可以，隨便啦，我只想回去工作」，並表示家庭由她負擔主要照顧責任，語帶哽咽數度落淚。陪同出庭的男友則全程低調旁聽，數次轉頭望向被告席，表情充滿擔憂。

士林地院今日提訊蕭瑋葶並召開羈押庭，庭後暫時將她送回看守所。（圖／翻攝自Google Maps）

法官先針對本案所爭執與不爭執部分逐項確認。蕭瑋葶表示，先前偵查筆錄中部分內容因情緒壓力過大、擔心父母生活問題而有描述不清之處，並強調自己對協會營運決策並不了解，「真的不知道哥哥冒名讓我當理事長，是被抓那天才知道」；對於是否藏匿哥哥與涉入募款，她表示，「我沒有募款，我只是去當義工、照顧小孩、送物資，我也沒Po文，更不知道哥哥是通緝犯。」

辯護律師則補充，協會相關行政、財務與決策均由蕭靖（蕭瑋葶的哥哥）全權處理。同時聲請傳喚銀行行員作證，證明詐貸文件資料來源並非由蕭瑋葶提供，「她根本不知道蕭靖在協會做了哪些事。」

法官詢問被告相關生活與經濟狀況時，蕭瑋葶表示，自己大學畢業，過去曾擔任模特兒、經紀行政及造型工作，目前每月收入約10至15萬元，並與父母同住，是家中主要照護者。

在具保攻防中，辯方對8月8日當日無法辦理交保的原因提出疑義，認為程序因行政流程停滯而延宕，「就算未決定，也能先以最嚴格方式執行吧？8日到11日之間，檢方有足夠時間處理。」對此，法官表示，偵查階段所作出的交保裁定與進入審理階段有所不同，目前已掌握更多起訴後的卷證資料，並請辯方提出可接受的交保金額範圍。

面對法官詢問，蕭瑋葶再次情緒崩潰，泣訴：「當初的交保金是跟朋友借的，我爸爸媽媽都是我在養，我願意接受任何科技監控，電子腳鐐、手鐐都可以，隨便啦，我只想回去工作。」她的男友對著被告席投以關切目光，但蕭女只低頭哭泣，無力回應這份視線。

庭末，法官表示仍有程序內容需與相關單位釐清，包括先前裁定後實際通知流程及檢方作業情形，諭知蕭瑋葶暫「候核辦」還押，待文件補齊後，再交由合議庭評議是否准予交保。。

