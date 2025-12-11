前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告

南部中心／劉安晉、張可倫 高雄市報導

高雄新興區一棟華廈大樓，竟然有名男子住在地下室停車場裡，把機械停車格當成家，長期竊取大樓的電力。屋主因為住在國外，直到近日回國賣房，發現這名不速之客，趕也趕不走。原來這名男子是前住戶，3年前房子被法拍後，他就搬到地下室，現在屋主和管委會都已經對他提告。





走進大樓地下停車場，最角落的機械車位，擺放著躺椅、睡袋、桌子、電風扇等等，彷彿一間小雅房，一名男子長期住在這裡，但這其實是別人家的停車位。男子把停車位當成家，甚至用水用電，實在誇張，大樓主委報警處理。

大樓主委說：「應該在樓下一年啦，他是以前的主委，他捲款啦我們的管理費都挪用了，他房子也法拍了啊，我們就要著手，把他驅趕出去。」

事發在高雄新興區一棟華廈大樓，這名郭姓男子原本是5樓的住戶，三年前房屋遭法拍後，他還賴在裡面不走，現任屋主後來也打算把房子賣掉，他無處可去，一年前，搬到地下室，再來就是怎麼趕，都趕不走。





當事屋主無奈表示：「因為我長期都是住在日本，有不速之客在我的停車位，要蒐證才能提出刑法告訴。」屋主提告對方侵入住宅，警方到場，強制將男子帶離。

高市警中正派出所副所長譚龍翔表示：「現任屋主魯女認為其產權遭侵害，且認為對方有侵入住宅等情形，警方到場將其依侵入住宅現行犯逮捕，訊後函請高雄地檢署偵辦。」

不速之客寄生在大樓地下室，住戶很困擾，現在警方協助將他的私人物品清空，至於一年多來竊水竊電部分，管委會也將對男子提告。

