前內政部長發聲力挺憲法法庭！葉俊榮：但不要期待能終結當前朝野惡鬥

國內知名憲法學者葉俊榮12/21發聲力挺憲法法庭作出的判決。資料照。廖瑞祥攝



憲法法庭因立院去年12月三讀通過《憲法訴訟法》修法停擺將近一年，上週五（12/19）終於作出今年度第一個憲判，由5位大法官作出判決將《憲訴法》修法宣告違憲，憲法法庭得以重啟，卻也引發在野藍白陣營強烈質疑。對此，國內知名憲法學者葉俊榮21日發聲力挺憲法法庭作出的憲判，但也直言：「不要期待憲法法庭能夠去終結當前朝野惡鬥」。

葉俊榮為美國耶魯大學法學院博士，現為台大法學院講座教授，專長領域包括憲法、行政法，並曾擔任內政部長、教育部長，在學界、政界都擁有豐富資歷。對於近日憲法法庭重啟引發爭議，葉俊榮21日在臉書發文指出，這是一場「不知不敢不願」的憲政危機，直言：「憲法法庭總算懂得自救，捍衛自己的尊嚴與存在的理由！」

葉俊榮指出，最近憲法訴訟法的修改，提高開會及可決人數，不論抽象制度面上是否合適，隨著國會持續長期全面否決大法官的提名，已經實質造成司法違憲審查的失能，明顯造成了適用（as applied）違憲。

葉俊榮談到，大法官已經被癱瘓一整年了，喪失了協調政治紛爭，保障人民權益，以及捍衛憲法尊嚴的功能，而且看不出有任何轉圜的可能，他強調：「面對這種護憲機能的嚴重喪失，大法官若不知不敢不願奮力排除，容任被架空，那才是違反憲法守護者的天職。」

不過，葉俊榮也直言：「憲法法庭的自救護憲應該被肯定，但請不要期待憲法法庭去終結當前朝野惡鬥，那是台面上政治人物與政黨必須警惕再三的。」他認為，當政黨與政治人物不知不敢不願為蒼生而協商對話，為憲政而互留餘地，而民眾也只想各護其主，朝野不從憲法的中道走，那憲政危機將變本加厲。

他並在最後語重心長說：「沒有錯，台灣正處於一個『不知不敢不願』的憲政危機中。」

