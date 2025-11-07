前六腳鄉代會主席堂哥涉索賄白手套 嘉檢追加起訴

（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）前六腳鄉代表會主席黃明世任內被控向養雞業者索回饋金40萬元，嘉檢6月間依違反貪污治罪條例起訴。檢調追查發現黃明世堂哥不僅提供帳戶，還擔任白手套，4日偵結並追加起訴。

據嘉義地檢署追加起訴書，53歲黃明世於民國103年12月至111年12月24日擔任六腳鄉鄉民代表會主席期間；洪姓及陳姓養雞業者於104年計畫在六腳鄉興建養雞場，並於105年7月間取得建築執照而開始興建。

不過，黃明世事後指示他人駕駛未懸掛車牌的自小客車，就停在養雞場興建案出入口，影響工程繼續進行，迫使業者前往其服務處協商。且106年召集鄉代成立審核小組，與公所一起審查養雞場工程，黃男後續以審核小組召集人名義，多次前往興建的養雞場會勘並提出質疑及缺失。

嘉檢說，黃明世後續邀約業者協商，向業者表明需做地方回饋，2名業者迫於無奈而同意於每年各支付新台幣10萬元回饋金，以換取養雞場興建案順利進行；業者則將回饋金匯至黃男堂哥的戶頭，109年間，黃男告知業者停止匯款。

嘉檢表示，2名養雞業者到案均明白證述，主要是受到黃男刁難，多次協調，黃男主動要求回饋金，深怕若有不從，恐會嚴重影響養雞場後續的興建，最後被迫同意支付回饋金。因此，案件於6月間偵結並依法起訴。

嘉檢說，檢調進一步追查發現，黃明世57歲的堂哥也涉有重嫌，黃明世與業者在服務處談判協調時，其堂哥不僅在場，還提供所管領的帳戶，讓業者拍攝封面，作為回饋金匯款的指定帳戶，事後並依照黃明世指示提領帳戶現金供花用。

嘉檢表示，黃明世被依貪污治罪條例的藉勢、藉端勒索財物罪嫌起訴，其堂哥則被列為共同正犯追加起訴。（編輯：林恕暉）1141107