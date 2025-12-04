前刑事局副局長捲88會館案又涉恐嚇遭起訴 警政署：視判決從嚴究責

前刑事局副局長、現警政署專門委員黃建榮出入北市「88會館」惹議，疑擔心在外放款遭調查，涉恐嚇債務人須提前兌現（還款）。北檢今天（4日）偵結，依恐嚇罪起訴建請加重其刑。

對此，警政署告訴中央社記者，黃建榮與友人因投資債務糾紛，涉犯恐嚇罪嫌等案件，經北檢起訴，警政署尊重偵審結果，將視判決結果，從嚴追究相關責任。警政署強調，對員警涉違法違紀，均秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，主動調查，依法嚴處，以維警紀。

民國111年11月間爆發檢警出入台北市「88會館」，引發爭議，內政部警政署民國112年1月間公布調查結果，查出26名警察赴宴，懲處多名警官，包括黃建榮記過1次。

根據台北地檢署起訴書，黃建榮於111年5月間，經女友得知某公司答姓女負責人需款孔急，透過李姓友人撥款後，黃建榮借款給答女新台幣1000萬元，約定1年償還且每月月息1.5分，並收下答女公司1000萬元支票。

答女112年5月及6月無力清償，向黃建榮請求同年7月起延長清償期1年；黃建榮同意並改以每月月息2分計算，收下答女公司重開借款本金支票及借款利息支票，並將之前的1000萬元支票作廢。

檢方表示，因爆發台北市「88會館」事件，黃建榮擔心在外放款遭調查，於112年8月底於某家餐廳向答女表示「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到113年7月1日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」等語。

答女心生畏怖，於3天後透過姪子與黃建榮交換相關支票。黃建榮將新支票存入妹妹帳戶，兌現共計1100萬元，再轉匯到黃建榮等人帳戶。

北檢今天偵結，認定黃建榮涉犯恐嚇罪，身為公務員假借職務上的權力、機會而故意犯恐嚇罪，建請法院加重其刑。