前刑事局副局長黃建榮耍官威！放貸千萬威脅「做筆錄咬死你」 涉恐嚇罪起訴

刑事警察局前副局長黃建榮曾因捲入88會館案遭記過拔官，隨後降調警政署專門委員，疑似擔心過往在外放款一事遭查，涉嫌恐嚇債務人提前還款。台北地檢署今（4）日偵結依恐嚇罪起訴，並建請加重其刑。對此，警政署也表示將視判決結果從嚴究責。

刑事警察局前副局長黃建榮曾因捲入88會館案遭記過拔官，過往在外放款還涉恐嚇，北檢今（4）日偵結依恐嚇罪起訴，並建請加重其刑。（圖／警方提供）

根據北檢起訴書，黃建榮於2022年5月間，經女友林秋宜得知逸居公司答姓女負責人急需用錢，黃建榮透過李姓友人「無息借款」1000萬元後，再轉借給答女，雙方約定1年償還且每月月息1.5分，並收下答女公司1000萬元支票作為擔保。

2023年5月、6月間，1年借款清償期限將至之際，答女稱無力清償，向黃建榮請求同年7月起延長1年；黃建榮同意並改以每月月息2分計算，又收下答女以公司名義重開的借款本金支票及借款利息支票。

檢方表示，黃建榮因捲入2022年11月北市「88會館」事件，擔心「放款」一事會遭追查，2023年8月25日傍晚5時許，黃建榮在大安區某餐廳向答女表示，「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到2024年7月1日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」等語恐嚇。

答女心生畏怖，3天後透過姪子交付相關支票給黃建榮，黃建榮將新支票存入妹妹帳戶後，兌現共計1100萬元，再轉匯到自己與友人帳戶。

北檢今天偵結，認定黃建榮涉犯恐嚇罪，身為公務員假借職務上的權力、機會而故意犯恐嚇罪，建請法院加重其刑。

警政署表示，對員警涉違法違紀均秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，主動調查、依法嚴處，以維警紀。

