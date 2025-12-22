前刑事戰將林明佐驚爆改名「林康承」！疑為官司改運

九州集團案今天傳喚總裁陳政谷、前電競女董座徐培菁等共35位被告，加上辯護人共90餘人，前「刑事戰將」林明佐沒有出庭，目前傳出他已改名為「林康承」。

林明佐病情加劇檢方不提抗告。（圖／家屬提供）

九州案當日傳喚35名被告到庭，連同辯護律師在內共計90多人，台中地院還特別安排可容納120人的國民法官法庭進行審理，九州集團負責人陳政谷跟集團幹部徐培菁陸續現身，快步走入法庭，唯獨前三線二星警政監，「前刑事戰將」林明佐告假缺席，請假事由尚待法院說明。

徐培菁出庭。 （圖／中天新聞）

林明佐先前因罹患惡性脊髓腫瘤接受手術治療，醫療團隊建議採用「硼中子捕獲治療」控制腫瘤擴散，防止病情持續惡化。他於今年6月以1500萬元獲准交保，返回屏東老家限制住居，法院於12月13日再次裁定相同保釋金額，辦保完成後隨即離開看守所。

陳政谷出庭。 （圖／中天新聞）

而據法院的資訊，他已經改名為「林康承」，「前刑事戰將林明佐」已經消失，對此命理師楊登嵙表示，台灣民間素有改名傳統，多數人在遭遇官司纏身或身體病痛時，會透過更改姓名來改善運勢。他分析林明佐生肖屬豬，舊名中的「明」字對豬年生肖較為不利，「佐」字含雙人旁，象徵瑣事纏身、煩惱不斷。新名「康承」兩字皆帶水部首，與豬年生肖相合，有助於運勢提升。

