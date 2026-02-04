前利比亞強人格達費之子遇刺亡 曾訪台推互設辦事處

賽義夫（Saif al-Islam Gaddafi）的辦公室3日發表聲明，稱他在跟4名闖入住家的槍手直接對抗時不幸喪命。利比亞總檢察長辦公室表示，法醫相驗確定賽義夫死於槍傷，目前正在努力確定嫌犯身分。

賽義夫曾是利比亞最有權勢的人物之一，讀過倫敦政經學院，英語流利。在父親格達費獨裁統治的40多年中，他雖無官職，但掌握政策方向並參與高層外交事務，曾主導利比亞放棄大規模殺傷性武器的談判，也為1988年洛克比空難罹難者家屬協商賠償；被西方視為溫和派、能對話的改革者，也是格達費潛在的接班人。

他曾在2006年訪問台灣，會見當時總統陳水扁，推動雙方互設辦事處。

然而當2011年「阿拉伯之春」席捲利比亞，民眾示威反對格達費政權時，賽義夫立刻站在家族勢力那一方，主導鎮壓行動。

他公開警告會戰到最後一人，讓國家血流成河，形象迅速崩壞。荷蘭海牙的國際刑事法庭因此對他發出逮捕令，而賽義夫2011年底被捕，2015年在首都的黎波里獲判死刑。

2017年，關押賽義夫的西部武裝團體宣布將他特赦並釋放，但這項特赦並未獲得全國承認，也沒有改變國際刑事法院對他的通緝。2021年，賽義夫突然登記參選總統，造成社會嚴重分裂，大選最終無限期延期。