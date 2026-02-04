前利比亞強人格達費之子遇刺身亡 享年53歲

前利比亞強人格達費之子「塞夫．格達費」，曾經被公認是格達費的接班人；不過塞夫的幕僚3日證實，塞夫已經遇刺身亡，享年53歲，目前仍然不清楚，到底是誰殺了塞夫．格達費。（葉柏毅報導）

塞夫的律師薩伊迪，與塞夫的妹妹，都證實了塞夫遇刺的消息，不過他們的說法略有不同。薩伊迪表示，塞夫是在利比亞大城「津坦」的家中，遭到一組「四人突擊隊」闖入殺害；不過塞夫的妹妹則表示，他哥哥是在利比亞與阿爾及利亞邊境身亡。

生於1972年的塞夫，自2000年後，在緩和利比亞與西方國家關係當中，發揮了關鍵作用，在國際社會的影響力，僅次於父親格達費。格達費自1969年起，鐵腕統治利比亞，在2011年人民起義時被推翻，並且在內戰中遭槍擊身亡。

而塞夫也曾被公認是利比亞最令人聞風喪膽的人物之一。在2011年的利比亞內戰當中，他被控主導血腥鎮壓和平示威，2015年曾在缺席審判下被判死刑，國際刑事法庭也曾經有意審判他。