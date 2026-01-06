前副市長之子顏大鈞「詐騙6友近1.2億」裁定300萬交保 限制出境8個月

社會中心／洪正達報導

台南市前副市長顏純佐之子顏大鈞，被控利用其父親副市長名號向6名友人誆騙投資當舖或台南市府相關工程，前後共取得1億1998萬多元，但實際上均未用於投資且全數挪作私用，後來甚至一度想落跑，後來友人不甘損失報警抓人，後續遭檢警拘提收押並起訴，不過受害人希望顏男能交保出來處理債務，5日經台南地院裁定300萬元交保，並限制住居、出海8個月。

據了解，法官現已將裁定通知送交顏大鈞的家屬與律師，倘若顏大鈞或大第三人提出300萬元保證金後，將准予停止羈押，並限制住居於台南市下營區住處，且每星期一、五下午5點起到晚上9點需要指定派出所報到，並限制出境、出海8個月；不過顏大鈞若無法在本月13日中午12點前交保，將從14日起延押2個月，而這筆金額是顏大鈞當庭提出，其父顏純左在下營區開設診所，要拿出這筆金額應該不難。

廣告 廣告

回顧案情，顏大鈞自身並無任何能力，也沒有任何投資項目，但他卻利用其父擔任台南市前副市長的影響力，企圖創造政商關係良好的人設取信被害人，誆稱除了可以當金主投資當舖賺利息外，還有投資學甲區自辦市地重劃、市府科技執法工程標案、經營養蝦場等讓人眼花撩亂的投資標的，6名友人先後拿出1億1998萬多元，但實際上顏大鈞都把錢拿去還債、賭博等。

但後來顏大鈞從2025年4月起已拿不出錢還人，隨後宣告失聯，被害人只能報警處理，隨後警方於同年6月17日晚間將顏大鈞拘提到案，後續經調查證實他誆騙友人投資，共吸金1億1998萬多元，案經檢方偵結依詐欺罪起訴。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

員警拒受理詐欺報案慘遭大過處分！他不服上訴…行政法院打臉理由曝

女同事拆夥讓他不捨！下秒「熊抱36秒」醋夫氣炸…揩油男下場曝光

毒蟲「幻覺充腦」要南下高雄「退乩」女友信了！載他廟裡抹完香灰卻死亡

心衛中心捲性侵醜聞！精神科醫師說話了：1人的惡行不代表體系的失敗

