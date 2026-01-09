前副秘也遭遇挑戰！許甫選北市松信議員遇對手 砸蛋遭起訴小草也報名參戰

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨台北市議員選戰，六個選區人選已逐步清晰，民眾黨先前已提名現任四席議員角逐連任，至於台北市中正萬華選區、松山信義選區，上週進行登記，據指出，在中正萬華選區部分，僅曾挑戰過2022年選戰的前黨發言人吳怡萱登記，預料將捲土重來，至於松山信義區則出現競爭局面，包含前黨副秘書長許甫，以及曾引發爭議的、曾到民進黨中央黨部對民進黨黨徽砸雞蛋的前林口黨部副主任李道翔均前往登記。

許甫。（圖／資料照）

民眾黨台北市議員選戰，在六大選區中人選逐步底定，第一波提名中，現任四位議員的選區率先進行提名登記，當時四位角逐連任的議員選區，並沒有任何競爭者出現，四位現任議員也順利出線。

至於遺缺的兩選區，上回分別由吳怡萱與楊寶楨出戰，此次選戰，曾在民眾黨擔任一級主管的前新聞部主任吳怡萱與前副秘書長許甫因有意參選，而在上月24日請辭一級主管工作，分別挑戰中正萬華與松信選區，據指出，中正萬華選區並沒有其他對手參加登記，預料將可獲黨提名。

至於松山信義部分，除許甫外，據指出民眾黨前林口黨部副主任李道翔也投入參選，不過李道翔也具有爭議性。在去年7月20日，民眾黨在民進黨中央黨部大樓外，舉辦「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動，李道翔潛入民進黨中央黨部，朝民進黨中央黨部黨徽丟擲雞蛋，隨後在去年10月份，台北地檢署偵結，依刑法無故侵入建築物罪嫌起訴李道翔。

李道翔。（圖／翻攝李道翔臉書）

據指出，提名將在地方黨部相關作業後呈報黨中央，屆時再進行協調，若協調未果則將進行初選。



