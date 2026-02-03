第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，集結善心馬力全開、送愛台澎金馬。(圖/供稿單位 提供)

【警政時報 司徒／臺北報導】即將迎接長達9天的農曆春節，人人準備溫馨團聚，但對老弱孤苦的清寒植物人家庭、寒士、街友、單親媽媽及獨居長輩，春節卻更顯漫長艱苦；創世、華山、人安策略聯盟，第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動，於今(2日)集結善心馬力全開、送愛台澎金馬。前副總統陳建仁賢伉儷、衛生福利部呂建德次長、台北市社會局林淑娥副局長、富邦慈善基金會鄭基男董事，敲響愛心鑼並獻上馬年吉祥祝福，台灣知名哈雷雷公機車隊也共同擔任送禮大使，15台重機更以轟隆引擎為開跑儀式吹響號角，象徵萬馬奔騰，齊心將年禮及紅包親送至植物人家庭，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

創世102年開始到宅服務，護理師每月提供原床泡澡、照顧物資協助等，減輕家屬的負擔。今天貴賓們親自將年禮及紅包送到家，並貼上春聯祝福他們能平安過好年。創世基金會廖經倫副董事長表示：「唯有全台眾善士長期的支持與肯定，這個溫馨社會善行的活動才能持續36年，我們將持續秉持著『行公義、好憐憫、存謙卑的心、敬天愛人地務實行善』的態度，確實做到每一份善款與物資都用在刀口上。」

第6次擔任愛心嘉賓的前副總統陳建仁先生：「以前在總統府前辦理寒士尾牙，這次更是把禮送到家，真的很貼心，大家齊心協力，把愛心送到每一個需要照顧的弱勢。」(圖/供稿單位 提供)

今年第6次擔任愛心嘉賓的前副總統陳建仁先生：「以前在總統府前辦理寒士尾牙，這次更是把禮送到家，真的很貼心，大家齊心協力，把愛心送到每一個需要照顧的弱勢。」連續第二年參與的衛生福利部呂建德次長分享：「希望大家公私協力，織出一個台灣最強的社會安全網。歲末寒冬，把我們的愛心送出去，溫暖弱勢朋友的心。」

台北市社會局林淑娥副局長也分享：「感謝創世(華山、人安)長期以來，幫助很多植物人、獨居長者和街友在社區中可以過得更好，也謝謝長期守護這些可能一刻都不得喘息的『照顧者』。」

前副總統陳建仁出席「第36屆寒士吃飽30」助弱勢過好年。(圖/供稿單位 提供)

連續辦理36年的「寒士吃飽30」活動，於2月2日至2月13日同步於台澎金馬22個縣市，動員約2,000位同仁與義工，將一份含有7道年節佳餚的年禮，及 600元祝福紅包，送到1萬4千多位服務對象手中，希望在農曆年前帶給弱勢朋友們一份被記得的溫暖，讓身處黑暗及漫長照顧的家庭，多一份向前邁進的力量。

