前副總統陳建仁獲任命中研院院長 6/21起正式上任

總統府今（2）日發布總統令，宣布將特任前副總統陳建仁為中央研究院第13任院長，任期將由今（2026）年6月21起，至2031年6月20日止。

學術界出身陳建仁從政生涯歷任衛生署長、國科會主委等職，蔡英文總統第一任期（2016年—2020年）時擔任副總統，在其第二任總統任期時也擔任逾1年的行政院長，同時也在卸任副總統後，回任中央研究院特聘研究員。

陳建仁與教廷關係深厚，曾獲教廷冊封為宗座聖大額我略爵士及耶路撒冷聖墓騎士團騎士，去（2025）年5月新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職典禮時，也受賴清德總統指派擔任特使，代表我國出席就職典禮。

根據規定，中研院院長任期為5年、連選得連任1次，由於現任中研院長廖俊智任期將於6月屆滿，中研院於去年12月依照遴選辦法進行投票後，選出序位前3名院長候選人，經呈請總統遴選後選出由陳建仁為繼任院長。

