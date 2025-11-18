前副總羅唯仁手握千張台積電股票 身價粗估數十億

台北市 / 綜合報導

台積電前資深副總羅唯仁，今年七月離開一待就是21年的台積電，這位手上持有一千三百多張台積電股票的老臣，身價粗估至少18億，但他相當低調，鮮少在鏡頭前露面，甚至傳出連論文都不掛自己的名字。但他其實是台積電研發相關部門的大將，曾經參與張忠謀口中的「0.13微米銅製程」阿拉曼戰役、還是「夜鷹計畫」的推手。

台積電前資深副總羅唯仁(2025.09)說：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會。」在鏡頭前侃侃而談，對人工智慧的看法，前台積電資深副總羅唯仁，今年75歲七月退休，這位手上持有1348張，身價至少18億元的台積電戰功彪炳的老臣，離開一待就是21年的台積電引起熱議，他曾參與過張忠謀口中的，「0.13微米銅製程」阿拉曼戰役，同時也是「夜鷹計畫」的推手，為台積電奠定了，在晶圓代工領域的領先地位。

廣告 廣告

台積電前資深副總羅唯仁(2025.09)說：「(AI)增進台灣百工百業，競爭和新創的商機。」在2000年代初期，台積電和聯電，在晶圓代工市場上競爭非常激烈，當時聯電選擇和IBM合作開發先進製程，而台積電選擇自主研發，2003年成功實現，0.13微米銅製程的量產，而且良率領先，設立台積電的良率SOP，從此拉開和競爭對手的差距，研發團隊是由研發副總蔣尚義領導，據傳羅唯仁在當時的角色，就是強大的後勤和製造執行者。

另外他還是「夜鷹計畫」重要推手，打造結合「日鷹」與「夜鷹」，24小時運作的先進製程研發中心，並與設備商組成全天候應變小組，聯手開發新設備順利量產10奈米，就是在這個時期幫助台積電，狠甩強大的競爭對手「英特爾」，是公司研發相關部門，相當重要的人員之一，甚至有傳言，要跟台積電做生意，要經過他這一關。

半導體專家曲建仲說：「他(羅唯仁)應該是重要的諮詢對象之一，但是不能說一定非要他同意不可。」羅唯仁帶領團隊，獲得全球超過1,500項專利，其中約1,000項美國專利，從28奈米製程，奠定了台積製程的領先優勢，更導入極紫外光微影技術，是台積邁向2奈米高良率製程的功臣，但他非常低調，鮮少在鏡頭前露面，論文也不掛名，這次登上新聞版面，也讓更多人知道他不為人知的一面。

原始連結







更多華視新聞報導

「夜鷹計畫」推手羅唯仁傳帶走先進製程機密 台積電未回應

掌管技術研發 台積電老臣羅唯仁傳回鍋英特爾

掌管技術研發 台積電老臣羅唯仁傳回鍋英特爾

