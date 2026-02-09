前副議長蔡昌達走訪林園 獲鄉親肯定與支持

高雄市前副議長蔡昌達（左二）走訪基層獲得高度評價。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

前高雄市議會副議長蔡昌達長年深耕大寮、林園地區，始終站在基層第一線，服務腳步從未停歇，深獲地方鄉親肯定。蔡昌達近日走訪林園地區與民眾互動，沿途受到不少熟識鄉親熱情招呼，展現多年累積的信任與支持。

在地方鄉親與基層民意代表的鼓勵下，蔡昌達正式宣布將投入下屆市議員選舉，希望延續服務動能，繼續為熟悉的家鄉打拚。他表示，地方需要真正了解基層需求、願意實際解決問題的人，而他始終把服務視為責任，更是一份承諾。

蔡昌達多年來勤走里鄰、傾聽民意，對地方大小事瞭若指掌，無論是生活困難、公共建設或行政協調，總能第一時間協助處理，長期陪伴里民解決問題，因此被居民親切稱為「寮」得來的老朋友，象徵與地方深厚的情感連結與信賴基礎。他以「服務達人、使命必達」自我期許，無論在任或卸任期間，始終堅守第一線，讓服務從不間斷。

蔡昌達也呼籲鄉親留意即將進行的市議員初選電話民調，支持真正熟悉地方、願意做事的民意代表，讓大寮與林園的聲音能在市議會持續被聽見，為地方發展與鄉親福祉全力以赴。