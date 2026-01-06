前加國副總理方慧蘭獲聘烏經濟顧問 協助重建

（中央社蒙特婁5日綜合外電報導）加拿大前副總理、現任國會議員方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，她將辭去國會議員職務，前往烏克蘭擔任經濟顧問。

法新社報導，方慧蘭具有烏克蘭血統，去年9月擔任加拿大總理的特使，負責聯繫烏克蘭重建工作，如今由烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）延攬為經濟顧問。

方慧蘭在社群平台X表示：「烏克蘭正站在全球民主抗爭的第一線，我很榮幸能以無給職顧問身分，協助澤倫斯基總統推動經濟事務。」

現年57歲的方慧蘭，曾任記者，通曉烏克蘭文、英語、法語、義大利語及俄語。她是加拿大史上首位女性財政部長，也曾出任外交部長。

澤倫斯基今天公布方慧蘭的任命，他在貼文中盛讚她「能力卓越」，並具備「豐富的招商經驗，以及推動經濟轉型的專業」。

一年前，方慧蘭參選加拿大自由黨黨魁，爭取成為杜魯道（Justin Trudeau）卸任後的總理人選，但最終未能勝出。之後她同意加入對手、現任總理卡尼（Mark Carney）的政府團隊。

在美國總統川普第一任期間，有關美國、墨西哥與加拿大三方貿易協定（USMCA），方慧蘭代表加方參與談判。（編譯：紀錦玲）1150106