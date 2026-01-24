前加國奧運選手淪毒梟被FBI通緝 在墨落網上銬押解至美受審

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）宣布，前加拿大奧運單板滑雪選手、被控為「毒梟」的韋丁（Ryan Wedding）在墨西哥落網，逃亡多年後將被引渡至美國。現年44歲的韋丁去年3月被列為FBI十大通緝要犯，他被指控經營跨國販毒集團，還涉及多起謀殺案。

1月23日，在FBI特工的押送下，被上銬的韋丁抵達美國加州安大略機場。（圖／路透社）

根據《BBC》等，韋丁被控經營龐大毒品走私集團，一年走私約60公噸古柯鹼。該組織橫跨北美洲以及拉丁美洲和加勒比海多個國家運作，同時也是加拿大最大的古柯鹼供應商，每年牟利高達10億美元。FBI此前曾懸賞1500萬美元向公眾徵求線索以逮捕韋丁。

廣告 廣告

加拿大皇家騎警（GRC）總監杜赫姆（Mike Duheme）與帕特爾共同出席記者會。他表示，「隨著瑞安·韋丁的被捕，我們終於可以說，我們的社區、我們的國家安全多了」。

法庭文件稱，韋丁的犯罪始於2008年，也就是他代表加拿大參加鹽湖城冬奧（Salt Lake 2002）的6年後。他面臨一系列重罪指控，包括證人干擾和恐嚇、謀殺、洗錢和毒品走私。據悉，韋丁涉嫌指使他人在全球犯下數十起謀殺案。

FBI局長巴特爾在記者會上宣布抓獲韋丁。（圖／路透社）

美國官員未透露韋丁被捕的具體細節，僅稱逮捕行動於22日晚間在墨西哥城進行。墨西哥最高安全官員哈爾富奇（Omar García Harfuch）發文指，帕特爾22日訪問墨西哥城，並帶著2名FBI十大通緝要犯離境。他未點名被捕者身份，但稱其中一人是「在美國大使館自首的加拿大公民」。《美聯社》引述不具名墨西哥官員報導，韋丁正是那位自首的加拿大人。

帕特爾在記者會上將韋丁形容為「現代版的巴勃羅·艾斯科巴（Pablo Escobar）」，艾斯科巴是哥倫比亞販毒集團領袖。美國官員也將韋丁比作墨西哥知名毒梟、綽號「矮子」（El Chapo）的古茲曼（Joaquín Guzmán）。

加拿大皇家騎警總監杜赫姆在記者會上。（圖／路透社）

據稱，韋丁在逃亡期間曾接受整形手術改變容貌，還擁有數個化名，包括「頭目」（El Jefe）、「巨人」（Giant）、「公敵」（Public Enemy）、「詹姆斯·康拉德·金」（James Conrad King）等。美國官員先前認為被通緝的韋丁在墨西哥錫納羅亞販毒集團（Sinaloa drug cartel）的保護下過著奢華生活。

去年12月，墨西哥宣布查扣韋丁擁有的價值4000萬美元的競速摩托車，同時也查扣其他貴重品，包括名畫、藝術品、毒品和2枚奧運金牌。韋丁預計於26日在洛杉磯首次出庭。

延伸閱讀

半導體通路被市場低估！大摩初評文曄喊買

AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成

記憶體大戰白熱化！三星下月量產HBM4供貨輝達 搶攻AI市場