前助理千字文控劉書彬職場霸凌「應辭立委」 本尊喊不予置評

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，有國會助理發起連署盼撤回助理費除罪化修法提案，然日前有媒體報導指，民眾黨立委劉書彬得知後反而逼助理撤簽、甚至當眾飆罵，引發外界關注。其前助理邱子安昨（18）日晚間發表長文，並曝光與劉親身工作的經驗控訴劉目中無人、自我中心，對下屬無差別的職場霸凌等，「應該離開立法委員的職位」。而劉書彬今日也就此事做出回應。

劉書彬前助理邱子安18日在社群平台發布長文，以「劉書彬該迎接她的『柯爾』時刻」為題表示，熟悉鑽研德國政治的人，都知道德國前首相柯爾曾因海外政治獻金問題，造成基督教民主黨內一時間大亂。結果，曾被一手提拔，當時稚嫩年輕的梅克爾，投書媒體斥責柯爾違法，呼籲基民黨要在沒有柯爾的領導下站穩腳步。此端「弒父奪權」，讓梅克爾政治身價一路看漲，終獲總理大位。

廣告 廣告

「鑽研德國政治甚深，曾任東吳教授，現任立法委員的劉書彬女士，也應該迎來她的『柯爾』時刻。這回，她是柯爾，我是梅克爾」，邱子安說明，自己是劉書彬在4月到8月的法案助理，並在文中曝光與劉親身工作的經驗，「舉凡管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法，導致她的公務車愈來愈難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度…」。

邱子安說，因已離職，自己沒有親眼聽聞劉書彬逼助理撤簽一事，僅是從好幾個訊息管道聽聞；不過邱子安以自身工作經驗表明，可以證實劉書彬是一個目中無人、以折磨下屬為樂趣的人，並指出劉書彬對下屬無差別的職場霸凌，「惡性絕對不會只有逼迫撤簽一事」，他並訴求劉書彬應該離開立法委員的職位。

針對事件延燒，綜合媒體報導指出，劉書彬今（19）日在立院受訪回應表示，「這是非常個人的自由表述，我就尊重他的說法，不予置評」。至於前助理對劉做為立委能力感到質疑，且對劉的做事風格有所批評，是否過於嚴厲？劉書彬則再次強調「不予置評、不予回應。」

【看原文連結】