前助理控職場霸凌 劉書彬：助理若沒澆水植物、我也會自己澆

民眾黨立委劉書彬。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨立委劉書彬的前助理邱子安於個人部落格發長文，指劉「對下屬無差別的職場霸凌」，批她目中無人，以貶低、折磨、監視下屬為樂，並籲「我訴求劉書彬應該離開立委職位」。劉書彬今（19日）回應，無法一時間講清楚，稱這是很奇怪的事，前助理是被資遣，她不予置評，每個人辦公室管理都有自己的風格；對於邱控她要求下屬定期盆栽澆水，劉書彬說，她認為植物很重要，若助理沒協助，她也會自己澆花。

針對助理費除罪化爭議期間，有國會助理發起連署盼撤回修法提案，劉書彬遭爆下令逼助理撤簽惹議。邱子安發文指出，雖事發時他已離職，沒親眼聽聞她逼助理撤簽，僅是聽聞。但與劉工作的經驗，可證實她是目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人，並指劉對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕不會只有逼撤簽一事。他舉例，劉書彬管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法，導致公務車愈來愈難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；檢討員工同使使用電腦與手機一起工作，就是偷懶，但並沒提供該員工公用電腦；要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作等，「望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作。」

廣告 廣告

劉書彬今面對大批媒體堵訪，她強調，這種事無法一時之間講清楚，因為這是很奇怪的事，前助理因為是被資遣，所以沒辦法特別多做說明，並稱前助理可能有自己的想法，「每個人都有自己的言論自由，我就回應到這裡，謝謝」。

媒體提問，前助理稱曾有自傷行為？劉書彬表示，「沒有欸」，並反問媒體「你們說的這位是誰，你們知道嗎？」、「他自己是有一些……他自己他那時候感受是說一個他不舒服的狀況，我們也沒想到會有這樣的情形」。

現場記者追問，怎麼看前助理批妳對助理有貶抑的言詞、對公文擺放位置、澆花等方面吹毛求疵？劉書彬說，這是非常他個人的自有表述，「我就尊重他的說法，我不予置評」，因為每個人在辦公室的管理上，都有自己的一個風格，「例如澆花，我認為這是植物，非常重要啊，那我去澆花，助理部分有協助，但如果沒有協助，我自己來澆花，因為我不想造成人家困擾」。

劉書彬強調，「大家想想看，我的辦公室是在地下室，就是一個很、比較陰暗的地方，這樣子澆花，增加綠意，不是很好的事情嗎？」那請助理做這部分也是很清楚，如果反應了，他沒做回應，「那我就自己來澆花，這是很天經地義的事情啊」，劉隨後強調，等下20分就要集合，「我們就討論到這裡」。

劉書彬講完後就轉身準備離開，面對媒體追問，是否覺得委屈？怎麼看前助理要求辭職？劉書彬稱，不講了，「我不予回應喔、我不予回應喔！」現場媒體再問，怎麼看前助理對於妳作為立委的能力提出質疑？劉書彬重申，「我現在不予置評」，她剛剛說已結束訪問，等等政黨有聯合活動。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「阻止賴清德變成袁世凱」 藍白要跑全國辦彈劾公聽會

控劉書彬職場霸凌「以貶低、折磨下屬為樂」！前助理撰長文：她應該離開立委職務