前助理控霸凌「應辭立委」！ 劉書彬：不回應

民眾黨立委劉書彬再次陷入爭議風波，繼日前被爆料施壓助理不准連署反對助理費除罪化後，如今又面臨前辦公室助理邱子安具名發文控訴霸凌。邱子安在千字文中詳述劉書彬要求下屬定期澆水盆栽、調整電腦螢幕角度、檢討員工同時使用電腦與手機為偷懶，以及管控司機行駛路線等行為，並批評其目中無人、自我中心，要求劉書彬辭去立委職務。對此，劉書彬表示不予回應，僅解釋澆花是為增加地下室辦公室的綠意。

劉書彬針對前助理的霸凌指控做出回應，她表示自己的辦公室位於地下室，是比較陰暗的環境，認為澆花增加綠意是很好的事情。當被問及前助理質疑她的能力並要求她辭職時，劉書彬選擇不再回應。記者實地走訪劉書彬位於中興大樓地下B1邊間的辦公室，發現隔壁是藍營立委林倩綺。周邊鄰居私下透露，從未聽過劉書彬大聲罵人的情況。

立院人士否認劉書彬有刁難公務車駕駛的行為。劉書彬的幕僚雖然很低調，但私下提到邱子安是比較有想法的助理，在從劉書彬辦公室離職後，轉往張啓楷辦公室工作。立委張啓楷表示，邱子安在辦公室表現很認真且專業，是因為他是人才而延攬他加入團隊。值得注意的是，劉書彬就任立委不到一年，與助理間的相處界線，似乎已成為她問政之外必須面對的另一門課題。

