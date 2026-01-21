前助理控餵貓還要墊錢！不堪霸凌墜樓生還 莫莉2000字長文聲明反擊

前助理爆出自殺未遂後，莫莉（右）和經紀人Henry（左）拍聲明影片澄清，卻又讓輿論風向懷疑起前助理的可信度。翻攝IG＠molly_chiang

知名KOL莫莉2025年赴米蘭時裝週期間，因包車行程慘遭詐騙百萬。其經紀人發布聲明將責任歸咎於「前助理個人疏失」，導致該助理面臨網路霸凌與肉搜謾罵。近日更傳出前助理不堪輿論壓力選擇輕生，而莫莉隨後拍片澄清並質疑事件真實性，令輿論風向再度懷疑前助理的可信度。

根據《鏡週刊》報導，前助理因長期飽受「詐騙犯」、「趕快還錢」等私訊暴力，身心崩潰下於上月底在租屋處吞服過量藥物並失足墜樓，所幸跌落遮陽板救回一命。《鏡週刊》並獨家取得其就醫證明與報案紀錄，證實前助理患有適應障礙症且具自殺傾向，曾在精神科病房住院治療。

前助理表示為莫莉工作期間，不僅要處理她的生活瑣事包括餵貓，還要安撫她父母情緒，甚至每個月都要代墊支出費用，讓她覺得工作是全年無休的身心壓榨。針對前助理指控，莫莉方面打破沉默，提供《鏡週刊》約兩千字的書面聲明。

莫莉在聲明中除了對這段合作關係感到失落與惋惜，更首度揭露在職期間發生的「帳務異常」與「未經授權代表公司」等內幕，強調自己不僅未追究百萬詐騙責任，甚至全數承擔損失，並對外澄清整起事件並非外界所見的單純對立。

莫莉接受《鏡週刊》專訪，澄清她與前助理恩怨始末。翻攝IG＠molly_chiang

莫莉兩千字聲明全文回擊 揭前助理涉及「未授權刷卡」與「冒名求償」

莫莉在聲明中坦言，這段合作關係從單純的信任演變成如今的局面讓她深感無力。她指出，除了眾所周知的百萬詐騙案，後續調查發現前助理在未經授權下，疑似以莫莉名義借用他人信用卡刷卡，甚至私自代表莫莉立場向場地方提出求償，導致合作夥伴產生誤解。莫莉強調，意識到管理問題後，她並未與對方產生言語衝突，反而更擔心前助理的心理狀態。

百萬詐騙案全數自行吸收 莫莉：律師白紙黑字不追究責任

針對去年米蘭時裝週遭詐騙近98萬元台幣一事，莫莉承認當下確實因衝擊過大說過嚴厲的話，但事後隨即傳長訊向助理表達「我也有責任」，並願意共同分擔。

莫莉更進一步透露，即便助理曾承諾還款，但她最終決定不再追究任何民事責任，不僅全數由個人承擔損失，更請律師擬定書面文件，白紙黑字保障對方的權益，讓對方能安心工作。

莫莉拍影片表示，百萬詐騙案發生後，她雖因情緒措辭嚴厲，但後來也請律師白紙黑字寫下她願承擔損失，希望前助理能安心工作。翻攝IG＠molly_chiang

多次接獲「輕生訊號」曾當面確認 莫莉失落：好聚好散被簡化成對立

關於輕生疑雲，莫莉在聲明中列出詳細時間軸，表示自去年11月10日起就反覆接獲相關訊息。她強調團隊始終不敢掉以輕心，11月12日見面時曾確認其健康狀況良好，後續亦持續透過管道關心其身心。

因為拍片澄清前助理死訊認為解為缺乏人道，莫莉表示非常失落，認為這段原本單純、且在11月6日由前助理主動提出「好聚好散」的關係，卻在輿論中被快速簡化成對立角色，令她感到十分惋惜。

聲明最後，莫莉強調「沒有任何一份工作值得犧牲身心健康」，並表示對於外界的批評指教，只要是事實都會虛心學習，但面對不實指涉則必須站出來捍衛事實。她期盼這段風波能隨時間平息，讓所有人都能回到安穩的生活。

莫莉提供約2000字的長文書面聲明，解釋她與前助理的恩怨始末。翻攝鏡週刊

