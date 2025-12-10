「前助理父自焚案」又被掀！內部憂難整合 陳亭妃：不黨內互打

民進黨2026台南市長人選究竟由誰出線，「憲妃之爭」仍持續延燒。民進黨台南市黨部主委郭國文的妻子日前在臉書發文，提到2018年陳亭妃和胞妹議員陳怡珍的助理黃遵僑父親自焚案，外傳是感情和金錢問題，要陳亭妃說清楚。對於此事，陳亭妃搬出總統兼黨主席賴清德先前在中常會下令「現在不黨內互打」回應，並未對外說明清楚。

民進黨立委陳亭妃。（資料照／中天新聞）

民進黨台南市長初選，分別有立委陳亭妃和林俊憲登記，初選民調將於明年1月12日至17日舉行。由於「憲妃之爭」競爭激烈，捲入初選的人物事也愈來愈多，近期連前總統陳水扁也公開表態挺陳亭妃，期許她能成為台南首位女市長。

只不過，日前郭國文的妻子湯靜雯也跳出來，日前在臉書發文，直接開轟陳亭妃的人品和忠誠度都有問題，並質疑為何還讓她參與初選？甚至還點出「還有助理父親的自焚案，真的跟她沒關係？誰會相信？」

民進黨立委林俊憲。（資料照／中天新聞）

對於湯靜雯重提「助理父親自焚案」，陳亭妃曾回應，賴清德曾在9月3日的中常會上三令五申，在競逐提名時，嚴禁黨內同志相互攻擊，難道賴總統的話都不聽了嗎？「現在不黨內互打」，。她會把黨內同志的攻擊、抹黑、批評，一件一件堅強的吞下去，繼續衝衝衝，人民是亭妃永遠的後盾，謝謝你們溫暖的加油與鼓勵。

陳亭妃強調，我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志，初選只是一個過程，我們不能中了國民黨的計，讓支持者失望，因為我們的目標只有一個，就是要最強候選人，才能贏得2026的大選，才能為2028賴清德總統連任奠下最大的底氣。

民進黨台南市黨部主委郭國文的妻子日前在臉書發文引發熱議。（資料照／中天新聞）

只是地方和黨內人士也憂心，雙方在初選殺得刀刀見骨，就怕初選結果出爐後，後續的黨內整合才是最大難題。尤其台南市是賴清德的「本命區」，到底能不能守住，這也被視為是鄉親對於中央執政，以及對賴清德評價的考核，絕不能因為黨內初選競爭激烈，致使贏了初選卻輸了大選，反倒讓國民黨謝龍介得利。

