前助理藉台大醫名坑殺廠商500萬！化多重身分詐友81萬 北檢起訴求重刑

蔡雅玲涉犯4起詐欺、侵占案件，遭到北檢起訴。（圖／翻攝畫面）

蔡雅玲接連涉犯4起詐欺、侵占案件遭訴，她向身邊友人佯稱可以低價購得蘋果手機後，佯裝手機業務員與友人聯繫詐得81萬餘元；後又兩次向廠商藉台大醫院名義購入大量產品後未付款；甚至還藉馬偕醫院名義，向旅行社購入機票以後轉賣他人卻僅支付1萬元。台北地檢署今日（1月19日）偵結此案，依照詐欺取財等罪起訴蔡雅玲。

蔡雅玲2021年3月起向友人佯稱，認識的朋友「米可」在電信公司服務，可低價購入蘋果手機，後續又假扮米可、Iren等人和該名友人聯繫、接洽，最終從該名友人身上獲取共計81萬元5690元，但卻遲遲沒有出貨，最終遭到受騙友人報警。

另外，蔡雅玲同年的12月向廠商佯稱，國立台灣大學醫學院附設醫院有國科會計畫，需要購入手機、電腦等產品，並會由台大醫院支付款項，甚至要求廠商開立國立台灣大學醫學院、國立台灣大學醫學院附設醫院統編，最終讓廠商交付了iPhone、Apple watch等產品給蔡雅玲，但卻收不到其款項。

蔡雅玲購過任職於台大醫院某醫師助理的機會，取得另名李姓女子的身分證影本後，向上述廠商謊稱後續會由李女接手，並以「台大醫院－米可」「台大醫院－Ivy」身分同時和廠商聯絡，最終導致廠商受損493萬4040元，接洽人員也對蔡女提告。

2022年2月，蔡雅玲受雇於台大醫院某醫師期間，找人偽刻「台大醫院內科部收訖章」後，又向資訊公司稱台大醫院要採購電腦，並以此向該資訊公司騙取電腦等物品，目前此案仍由士林地檢署偵辦中。

2025年間，蔡女又透過不知情的友人向旅行社佯稱馬偕醫院有「1114年度提升急重症及加護病房轉診品質計畫」需求，委託對方訂購4張總價10萬元的國泰航空之大阪來回機票，並在取得訂位憑證以後轉手賣給他人，賺取6萬4200元，事後僅支付1萬元給旅行社，遭到對方提告。

檢方認為，蔡女犯後態度惡劣，不僅沒有對被害人表達歉意，甚至飾詞狡辯，意圖以荒謬說詞脫免刑責，且辯詞均與被害人等人所述及卷內諸多事證不符，受害人數眾多，金額龐大，建請法官從重量刑。

