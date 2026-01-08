前助理輕生亡 莫莉昔自爆「帶頭公幹同學」片段再被翻

時尚網紅莫莉。取自IG@molly_chiang



網紅莫莉去年曾在海外遭遇高額詐騙，事後把責任指向前助理，引發網路肉搜與霸凌爭議，有週刊昨（1/7）日報導，該名前助理已在上個月疑因不堪長期壓力而輕生離世。對此，莫莉經紀人Henry表示，雙方已簽署保密協議，相關回應皆已載明於當時發布的聲明稿中，基於協議不便再對外說明。隨著事件持續發酵，莫莉過往言行也再度被網友翻出討論。

莫莉2010年首次登上綜藝節目《大學生了沒》是以「壞女孩婷婷」名號亮相，回憶小時候遇到有小孩插隊，她會直接抓起一把沙子「往對方頭上砸下去」，還進一步自爆，她國小時若不喜歡某位同學，便會號召全班一起「公幹」對方。此言一出讓現場來賓紛紛露出震驚神情，一旁主持人陶晶瑩趕緊緩頰「這後面半段就有一點恐怖了」。

莫莉昔日自爆「公幹同學」的言行被網友質疑是校園霸凌。翻攝自YT

同時，節目後製也在一旁標註「不良示範，請勿模仿」的警語，旁白則形容，從莫莉第一次上節目便可看出她具有「大姐頭」性格。相關片段近日再度被網友轉載，引發新一波討論，有人質疑其言行涉及校園霸凌，也有人認為應回歸事件本身，避免過度放大過往發言。

目前針對前助理相關事件，莫莉本人未再公開回應，經紀團隊僅重申，所有可對外說明的內容，皆已於先前聲明中完整交代。

