前助理輕生！莫莉昔自爆「帶頭霸凌」 黑歷史片段全被挖

網紅莫莉今（7）日遭週刊踢爆，去年底在海外遇上高額詐騙後，與經紀人將責任推給前助理，要求對方簽下保密條款，事後前助理遭肉搜及霸凌，於上月底輕生。事件鬧得沸沸揚揚，莫莉過往爭議也再度被翻出。

莫莉自綜藝節目《大學生了沒》出道，2010年以「壞女孩婷婷」的名號首次亮相，一身帥氣裝扮充滿自信，她透露曾碰到小孩子插隊，「然後我就抓了一把沙，往他頭上砸下去。」除此之外，她更自爆小學霸凌的事蹟。

莫莉進一步表示，「我小學時候，譬如說我不喜歡這個人，我就會召集全班公X他。」讓主持人陶晶瑩聽完忍不住說，「這後面半段就有一點恐怖了。」如今，有網友發現莫莉的IG已經悄悄關閉留言功能，讓不少人轉往她的臉書留言。

