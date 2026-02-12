前動保處長疑涉貪 高市府：尊重司法、毋枉毋縱

高市府前動保處長葉坤松疑似護航寵物店，取得相關開店許可證明，甚至涉嫌接受業者不當招待，遭高雄地檢署搜索，並依違反貪汙治罪條例等罪，諭知50萬元交保。（翻攝高雄市動物保護處粉專／洪浩軒高雄傳真）

高市府前動保處長葉坤松疑似護航寵物店，取得相關開店許可證明，甚至涉嫌接受業者不當招待，遭高雄地檢署搜索，並依違反貪汙治罪條例等罪，諭知50萬元交保。對此，高市府農業局長姚志旺12日受訪表示，尊重司法偵辦程序，希望藉由司法調查釐清真相，毋枉毋縱。

高雄地檢署接獲法務部調查局高雄市調處提報情資，於2日先前往動保處辦公室、寵物店等處搜索，並帶回經手業務的陳姓、吳姓承辦人及相關證人，經清查相關資料，竟發現時任動保處長葉坤松疑似涉案，懷疑他接受業者不當招待。

又查出寵物店業者開店後，因遭檢舉動保問題，葉涉嫌向業者透露吳姓大學教授將參與審查，讓業者能提前詢問改善事項；4日二度搜索辦公室及住處，檢方訊後分別諭知葉坤松、蘇姓業者各以50萬元及200萬元交保，並均限制出境出海，吳姓教授30萬元交保、吳姓、陳姓2名承辦人各5萬元交保。

對此，農業局長姚志旺12日在議會臨時會閉幕式受訪表示，目前已經將前動保處長調離主管職務，內部也啟動相關的行政調查，現在在司法偵辦階段，他們尊重司法偵辦的程序，高市府向來都秉持毋枉毋縱的精神，相信司法調查能夠釐清真相。

★未經判決確定，應推定為無罪。

