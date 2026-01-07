前北市府副發言人郭音蘭戰中正萬華 徐巧芯力挺

各黨派重兵部署搶進台北市議會，新人競逐態勢漸明朗，曾任台北市政府副發言人、國民黨副發言人的立委徐巧芯特助郭音蘭7日宣布投入中正、萬華議員選戰，以新人之姿爭取藍營提名參選，她表示，將全力發揮10年在中央、地方的扎實歷練，為鄉親勇往直前，此外，有意披藍袍參戰的新人還有李孝亮、張延廷及周世雄；民進黨目前新人包括馬郁雯、康家瑋、張銘祐爭出頭。

台北市議會第5選區（中正、萬華）應選8席，現任議員有國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平；民進黨洪婉臻、劉耀仁及無黨籍徐立信，除吳沛憶轉戰立委留下1席空缺，應曉薇身陷京華城案可能不競選連任。

廣告 廣告

郭音蘭昨宣布投入國民黨中正、萬華議員初選，她指出，在立法院、雙北市府磨練的10年間，曾擔任北市副市長林奕華辦公室主任研究員，處理許多教育、體育、市場與商圈等議題，讓她明白自己深愛的中正、萬華需要具備專業與精準行動力的民意代表。

郭音蘭表示，中正、萬華擁有無可取代的文化底蘊，但老舊社區也迫切需要轉型，她提出未來進入議會的4大深耕方向，包括傳承文化打造深度文化觀光品牌讓文化變現；推廣美食讓觀光客走進地方帶動基層經濟；共融社區加速推動都市更新與社福整合，打造老少安居的生活環境；將基層聲音帶進議會，秉持「市民大小事就是我的事」的服務精神。

她也說，此次參選獲徐巧芯全力力挺，讓她相當感動，會帶著在徐巧芯團隊的經驗、拚勁，為中正、萬華鄉親勇往直前，強調中正、萬華值得一個更好的未來，呼籲黨內初選民調時，懇請鄉親給予最具市政即戰力的專業人才機會。

郭音蘭宣布參選消息一出，徐巧芯、台北市副市長李四川、國民黨北市議員楊植斗等人也紛紛祝福勝選。

爭取國民黨提名參選的人選還包括罷免立委吳沛憶領銜人李孝亮、退役空軍副司令張延廷、菜園里前里長周世雄；綠營有前記者馬郁雯、全民運動推廣協會理事長康家瑋、電台主持人張銘祐；應曉薇女兒應佳妤是否參選及參選黨籍尚未確定。

此外，前民眾黨發言人吳怡萱這屆參選是落選頭，今年將獲民眾黨提名再戰中正、萬華議員。