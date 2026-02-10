前北市警涉手機、針孔偷拍 二審判刑計13年4月

（中央社記者劉世怡台北10日電）「創意私房」會員、前北市員警郭昇翰涉裝針孔攝影機、持手機偷拍，一審判刑合計13年2月。二審今認多個偷拍如廁畫面無法確認身分，無法個資法論罪，改判合計13年4月。可上訴。

根據二審台灣高等法院判決，郭昇翰於民國105年12月24日至113年2月23日間，為台北市警察局大安分局轄下派出所的警員，在派出所內廁所裝設針孔攝影機，以及持手機從廁所隔版空隙處偷拍如廁畫面；利用女同事或民眾與他近距離互動時，持手機偷拍女性衣領、衣擺或襯衫鈕釦間空隙處，竊錄胸部隱私部位。

此外，郭昇翰曾赴女同學家時，使用針孔攝影機，竊錄女同學如廁影片。檢方陸續起訴二案。

一審認定，前案共有65名被害人，依個資法、公務員違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，判處郭昇翰應執行有期徒刑12年；後案偷拍女同學如廁畫面，依個資法判刑1年2月，二案合計13年2月徒刑。

經上訴，二審合議庭表示，對於郭昇翰民國112年2月10日刑法修法前偷拍有提告的成年女子如廁畫面，及偷拍女性領口身體隱私部位部分，均認定為公務員假借職務上機會，故意犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，共11罪；至於偷拍兒童如廁畫面部分，則以公務員拍攝兒童性影像罪論處，共3罪。

至於偷拍女同學如廁畫面部分，二審認為，郭男是下班後所為，未利用公務員身分，因此以無故攝錄他人性影像罪論罪；另有1名成年女子撤告。

二審表示，郭昇翰偷拍行為是為滿足自己性慾，而非基於為自己財產上不法利益的主觀意圖，且大部分無法確認遭偷拍如廁的被害女子身分，因無法與個人資料連結，因此不適用個資法。

二審合議庭考量郭昇翰犯後坦承犯行，並願意與被害人達成和解等犯後態度，本件有罪15罪部分，合計判處13年4月徒刑。另因郭昇翰仍有相似案件審理中，為保障其聽審權利並避免重複裁判，本件不定應執行刑。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1150210