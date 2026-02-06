前北市議員林穎孟遭家暴 前夫遭判拘役40天 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

前台北市議員林穎孟，不滿前夫林致光，於112年她進行人工生殖手術結束休息時，藉口要求歸還她身上衣物，拉扯她棉被、搶手機，並將她推倒受傷，違反家暴保護令，憤而提告，台北地檢署去年8月21日依傷害、違反家暴法起訴林致光；台北地院今（6）日判處林致光拘役40天，可易科罰金。可上訴。

林穎孟指控前夫、前誠泰銀行小開林致光有家暴行為，向台中地院聲請保護令，台中地院112年8月裁准，命林致光不得對林穎孟家暴及騷擾行為，但9月15日深夜11時，林穎孟因剛作完人工生殖手術，在北市松山區住處休息。

林致光不體諒林穎孟身體虛弱需要休息，要求剛手術結束的林穎孟歸還其所有上衣，多次出手拉扯她身上棉被，與林穎孟爭搶手機，並推倒林穎孟，致林穎孟右膝挫傷、瘀青，造成林穎孟精神上感到痛苦畏懼，提告違反家暴令。檢方調查後，認定林致光已違反保護令，依家暴傷罪嫌將他起訴。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

