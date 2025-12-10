前北市議員許富男再生瀝青案收賄 判刑6年定讞
（中央社記者劉世怡台北10日電）前北市議員許富男被控在「再生瀝青工程案」收受賄款，高院更二審依不違背職務收賄罪，判刑6年，褫奪公權3年，犯罪所得1058萬元追繳沒收。經上訴，最高法院今天駁回定讞。
台灣高等法院更二審判決指出，民國92年間，時任民主進步黨台北市議員許富男為便利特定廠商圍標、綁標，以維護工程品質為由，要求市政府發包再生瀝青工程時，參與投標者需檢附「再生瀝青許可證」，藉此使參加廠商數量減少，由特定廠商順利得標。
廠商允諾事成後，按道路工程再生瀝青噸數，每噸支付新台幣100元的酬謝（即權利金），許富男則於民國92年12月間在市議會審理預算時，提出招標條件限制的要求，經台北市議會工務委員會於93年度歲入預算作成附帶決議。
許富男在93年第1次再生瀝青工程招標後，透過蔡姓助理向得標廠商收取權利金，總計93年及94年度許富男共收賄898萬多元，以及95年3月間向廠商收取現金160萬元。
更二審認為，許富男擔任台北市議員，竟為貪圖不法利益，利用質詢機會要求限制投標時須檢附再生瀝青許可證，使少數瀝青廠商增加得標機會，藉此向得標廠商收受賄賂，罔顧人民信賴。
更二審指出，許富男犯行構成貪污治罪條例的不違背職務收賄罪，因本案自一審繫屬日起已逾8年未能判決確定，依刑事妥速審判法第7條規定減輕其刑，判6年徒刑，褫奪公權3年，犯罪所得1058萬元追繳沒收。
案經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。（編輯：李錫璋）1141210
