前北市議員許富男收賄千萬判6年 今拄著枴杖入獄服刑

23年前，時任台北市議員許富男，在「再生瀝青工程案」收賄1058萬元護航瀝青廠商，全案經台北地檢署偵查起訴後，經歷19年於今年12月10經最高法院駁回上訴，維持高等法院更二審判決，以《貪污治罪條例》不違背職務收受賄賂罪判處6年徒刑、褫奪公權3年，並追繳沒收犯罪所得1058萬元。北檢在啟動防逃機制後於今(12/30)日傳他到案執行。

83歳的許富男，之前曾遞狀以身體健康為由聲請暫緩執行，但台北地檢署並未准許，今日一早，他在親友的陪同下前往台北地檢署執行科辦理報到，等到上囚車時，許富男柱著枴杖，見到記者在拍照，匆忙將口罩戴上，一不小心枴杖還從手上滑落。

許富男為民進黨創黨元老，曾任台北市議會議長，他也是已故民進黨北市議員許家蓓的父親。許富男不僅涉及這起再生瀝青案，幾乎在同一時間，背著結婚35年的妻子發生婚外情，他甚至還將私生子帶回家，原配無法接受提起民事告訴求償200萬元，法院最後判准100萬元。

2003年，時任民主進步黨台北市議員的許富男，利用其市議會工務委員身份，以「維護工程品質」為由，要求台北市政府於道路再生瀝青鋪設工程的招標規範中，加入需檢附「再生瀝青許可證」的條件。此舉導致參與投標的廠商數量大幅減少，進而使特定廠商得以順利得標。

根據調查，得標廠商事後依約向許富男支付權利金，並按照工程所使用再生瀝青的噸數，每噸支付100元作為回扣。2004年至2005年間，許富男共收取898萬多元，2006年則另收取160萬元現金。

案件於2006年起訴後，一、二審皆重判許富男有期徒刑18年、褫奪公權6年。經上訴後，更一審改判有期徒刑9年、褫奪公權3年。2022年，高等法院更二審認定，許富男以其公職身份謀取不法利益，構成《貪污治罪條例》中「不違背職務收賄罪」，考量案件審理時間已逾8年，依《刑事妥速審判法》第7條規定減輕其刑，判處有期徒刑6年、褫奪公權3年，並追繳沒收犯罪所得。

最高法院於今年12月10日駁回上訴，全案定讞。法院並通知檢察機關啟動防逃機制，以確保執行程序順利進行。

