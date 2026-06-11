前十字韌帶損傷恐增膝關節炎風險 婦忍7年才動刀
世足賽首戰在明天(12日)開打，不少球迷引領期盼。大甲李綜合醫院骨科主治醫師王芳英表示，踢足球是最容易造成膝關節受傷的運動，在急停、轉身、著地等動作不小心，便會造成前十字韌帶、半月板損傷，沒有積極治療恐提早讓膝關節退化。台中一名82歲的婦人，因前十字韌帶受傷沒積極治療，結果退化性關節炎，強忍7年多，直到最近痛到無法睡覺，走路有困難，才在家人鼓勵下置換雙膝。
醫師王芳英表示，該名患者兩膝退化性關節炎合併嚴重的內翻變形，痛到幾乎無法自理，進一步檢查發現雙膝變形至少10度，由於患者想要一次置換雙膝的人工關節，期待早日恢復正常生活，但卻罹患三高，經過團隊跨科評估後，才讓患者置換雙膝，手術歷經4個小時，患者術後隔天就能下床。
「前十字韌帶受傷太久沒及時治療，恐讓退化性關節炎提早發生。」王芳英指出，該患者前十字韌帶受傷後卻拖延治療，導致兩腳退化性關節炎更加嚴重。尤其在偏鄉地區，不少患者聽到開刀就害怕，寧可吃中藥、打針，卻忽略膝關節退化是不可逆的，在病情突然惡化無法走路，才選擇手術。
王芳英舉例，即將開打的世足賽，比賽中選手常因非接觸急停、轉身或跳躍著地，措手不及的情形下導致前十字韌帶撕裂。另外，踢球時因膝蓋彎曲下用力旋轉，不注意讓半月板受傷，使得關節腫脹、下蹲時劇痛。臨床上經常看到因前十字韌帶受傷沒有治療好，加速退化性關節炎提早發生，依臨床上統計，受過此類傷的患者，退化性關節炎機率高出5倍。
患者自述，平時會自己種菜、帶孫子，沒做什麼較粗重的工作。7年多前發現膝蓋開始疼痛，原本不理會只有「忍痛」，前一陣子開始痛到無法睡覺，甚至無法走路、自理生活，因為白天家中沒人，一度要被送到長照中心照顧。後來看到與自己年紀相仿的鄰居置換人工膝關節，加上家人的鼓勵，才鼓起勇氣手術，「我應該提早手術，才不會讓自己痛那麼久。」
王芳英說，該院近幾年成立微創人工膝關節中心後，發現不少雙膝退化性關節炎的患者，在跨科評估確認心肺功能正常，同時置換雙膝的患者有慢慢增加的趨勢，開刀時除了減少術中的出血，術後也監測心肺功能避免肺栓塞的風險，通常術後第二天就能讓患者爬樓梯復健。
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