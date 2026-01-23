前南市議員涉詐助理費 遭訴

前台南市議員謝財旺與其妻郭美雀、女兒謝琬琪涉嫌在民國99年至107年擔任台南市議會第1、2議員期間，利用3名人頭詐領公費助理費用於服務處開銷，謝財旺辯稱這些費用申辦都由妻子處理，郭美雀與謝琬琪均坦承涉案，並繳回105萬1402元，台南地檢署23日偵結依《貪汙治罪條例》利用職務詐領財物罪起訴。

謝財旺4年前交棒給另一女兒謝舒凡選上第四屆台南市議員，對於父母、姊姊都涉詐助理費被起訴，謝舒凡表示「不便回應，一切尊重司法」。

111年11月10日凌晨，謝財旺位在台南市學甲區的服務處，也是當時參選市議員的謝舒凡競選總部遭人開30槍，是當時「88槍案」其中一處遭開槍的處所。

檢調查出，郭美雀與謝琬琪在謝財旺擔任第1、2屆台南市議員期間，2人受謝財旺指示負責向台南市議會申報公費助理補助費、管理議員服務處採買、支出及記帳等業務。他們將謝財旺的大嫂黃姓婦人、莊姓美髮師、鄭姓人頭助理等充做人頭，向議會申報公費助理費。

黃姓婦人於99年12月底至100年6月底曾擔任謝財旺的助理，100年7月即辭職，莊女是美髮師，鄭姓人頭助理從事餐飲業，101年8月後即離開台南市學甲區謀職，3人均未受聘從事助理工作且未領取薪資，卻將存摺、提款卡、印鑑等借給郭美雀、謝琬琪持用作為人頭，郭美雀或謝琬琪將助理費款項領出後，交由郭美雀作為服務處或其他支出花費使用，8年共105萬1402元。

另外，郭美雀的姊姊因確實有在服務處幫忙，檢方認為將她認定為人頭助理尚有疑議，此部分未予起訴。台南地檢署起訴謝財旺、郭美雀、謝琬琪等3人，郭美雀、謝琬琪因坦承犯行，獲檢方向法院聲請減刑。