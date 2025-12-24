前南消局長李明峯涉貪遭約談

台南市消防局前局長李明峯（左）過去曾頒獎表揚廉能楷模，沒想到如今卻涉及貪瀆案。 （翻攝自市府網站）

記者王勗∕台南報導

廉政署南部地區調查組人員廿四日上午前往南市府消防局永華消防中心等八處搜索，調查人員從消防局秘書室、災害搶救科與車輛保養場等單位調取救災車輛捐贈有關公文檔案，同時帶走搶救科長、車保場長、前局長李明峯的秘書、司機等四人及六位證人，日前閃辭的李明峯也到案。台南地檢署也證實該案涉及李明峯貪瀆，疑似與民間捐贈「高壓細水霧幫浦消防車」以及「台南消防月曆」發包有關。

南市巷弄較多，消防水車在支援火警時也容易因地形而受限，為此南市消防局研發團隊特別與消防裝備業者合作開發高壓細水霧幫浦消防車，據悉該車要價約二百五十萬到四百萬元不等，前局長李明峯希望在退休前達成南市五十三個分隊都有一部目標，經各界愛心捐贈，已募集四十多輛幫浦消防車。

不過，今年卻傳出販售該系統的楊姓女業者是李明峯的民間友人，該業者還承攬預防科發行的台南市消防月曆，由於高壓細水霧幫浦消防車有一定專業性，生產廠商有一定的門檻，採購是否圖利特定廠商或是否有人從中獲利，而消防月曆的發包也可能是此次案件的另一個重點。

李明峯在本月十二日突然辭職，十七日竟在摩鐵傳出受傷事件，當時就引發諸多揣測，如今爆出可能涉及貪瀆案件，市府走廊議論紛紛。南市消防局表示，案件已進入司法調查程序，該局將全力配合廉政署相關調查。