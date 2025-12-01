前反骨艾瑞絲鎖定洋男 留言「下面呢？不拍嗎」挨轟
網紅艾瑞絲（Aries）曾是「反骨男孩」的成員，今年4月宣布退團，目前以經營個人YouTube頻道為主，近來被發現在許多帥哥的Threads文留言，由於內容被網友認為有性暗示的意味，遭許多網友痛批丟臉。
網友在Dcard討論以「艾瑞絲？？？」為標題發文，表示在Threads上滑到一位外籍帥哥，頓時發現底下有藍勾勾的帳號留言「你賣嗎」，結果發現是前「反骨男孩」成員艾瑞絲，沒想到點進她個人版面看回覆貼文更精采，內容多是：「今天能吃上嗎」、「下面呢？不拍嗎」、「你應該不直吧」、「別看了，這種沒有空X期」。
眼見艾瑞絲這些留言，被網友認為有性暗示疑慮，且對象都是外籍帥哥，讓該名網友直接開酸：「真的不要拉低台灣人素質」，並向廣大網友詢問：「追蹤她的那20幾萬粉絲都是什麼族群」，對此，其他人給出回應：「看她發的脆文你就會覺得不意外了」、「我真的覺得她這個行為很沒禮貌又很噁心，尤其是賣嗎那個，噁爆」、「真不愧是反骨出品」、「我早就封鎖這咖了」，其中有人轉發相關脆文，反問艾瑞絲：「妳媽知道妳這樣嗎？」她則是回覆：「怎麼了？」似乎不以為意。
艾瑞絲去年4月正式離開「反骨男孩」團隊，當時她聲稱是合約到期，加上雙方規劃不同，才會自立門戶，不過後來改口表示出事時，前經紀公司並沒有跳出來維護她，導致自己一個人獨自揹黑鍋，才會心死結束多年來的合作關係。
