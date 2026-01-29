前口譯員曝霍諾德13年前想爬101失敗主因 釣出賈永婕親回應

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）本月25日完成徒手攀爬台北101成功的壯舉，引發許多後續效應。一名他的前口譯員在社群網站上透露，霍諾德早在2013年就想完成這件事，當時她是該團隊在台北的聯繫人，也是霍諾德的隨行口譯員，但因種種現實條件無法實行，釣出台北101董事長賈永婕親回並感謝。

霍諾德的前口譯員日前在臉書專頁表示，2013年ABC和國家地理頻道想製作一檔直播爬高塔的節目，猶豫地點要落在台北101和杜拜哈里發塔之間，技術團隊已來場勘，也拜會了市政府和當時的台北101經營團隊，種種條件卡關下，「專案黃了」未能執行，霍諾德的前口譯員指出，當時讓她印象深刻的，就是霍諾德的敬業。

見此，台北101董事長賈永婕知道後，親自回應：「哇謝謝你們，辛苦了，好用心，一定是你們讓Alex留下了非常深刻的好印象，所以他這些年來一直很想要完成這個挑戰。」其他網友也表示：「當時錯開的時機，是爲了造就現在的最美好的創舉，值得的」、「真的是happy ending」、「感謝您分享這個偉大成就背後許多人努力不歇，開花結果的經過與時運變化的故事並讓世界看見台灣」。

而賈永婕昨也發文分享內心遺憾，表示因為這段特別的緣分認識了很多來自世界各地的菁英，大家因為不可能的任務聚在一起，但完成後大家也各自前往下一站，「甚至連好好說再見的時間都沒有」，他們目前已經在籌畫下一波活動，但說實話，她內心已經開始想念為了這個熱血任務共事的大家，有網友笑說：「欸，不要這麼衝好嗎？接你（班）的人壓力會很大」，賈永婕笑說：「哈哈哈一定會有更強的人來接棒」。

賈永婕自從前年9月上任以來曾有過許多風波，日前她發文表示自己不懼酸民，「討厭我的人，不會因為我不發文就突然喜歡我。我一直發文，他們一定會更討厭我——但也真的，拿、我、沒、辦、法」。她也解謎，當天製作人有來問她霍諾德爬台北101時要穿什麼顏色的衣服？賈永婕不介意，回應可以隨他喜好，沒想到被外國製作人提醒會被解讀是某種政治立場，賈永婕說：「在我們這裡，紅色代表的是吉祥、喜慶、祝賀，而且紅色真的很漂亮」，請製作人放心，結果畫面出來真的超好看，她也非常驕傲當時的決定。

