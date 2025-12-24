前台中地政局長吳存金「人如其名」 盧秀燕當選也報帳A首長特別費6萬餘元

前台中市地政局長吳存金詐領首長特別費遭台中地檢署起訴。翻攝台中市政府官網

前台中市政府地政局長吳存金，在局長任內將首長特別費用於親友家庭聚餐的私人用途，並包裝成公務支出，而且名目五花八門，甚至連「慶祝盧秀燕連任當選」都被當作理由，檢調查出她用這樣的方式，在台中多家餐廳消費11次，詐得首長特別費6萬8679元，台中地檢署今（24日）依貪污、偽造文書等罪嫌將她起訴。

起訴書指出，吳女從2018年12月25日至今年2月28日擔任台中地政局長，依規定每月得檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元，但僅限於因公所需之招待饋贈，但她卻從2019年11月25日至2024年5月12日間，在台中市多家餐廳消費11次，均為親屬間的家庭聚餐，與首長特別費核銷事由不符。

但吳女明知相關規定，卻仍將與親友聚餐的餐廳發票或免用發票收據11張，佯稱公務支出，交由地政局經辦及主計單位人員核銷後，核發首長特別費，共計詐得費用總額6萬8679元，此外，檢調更查出，吳女與親友聚餐名目五花八門，除了節慶團聚、接風洗塵，甚至連「盧秀燕當選連任」都被她拿來當作家庭聚餐的理由。

台中地檢署偵結，認吳女身為地政局局長，理應奉公守法，卻利用職務上機會詐領特別費，犯罪動機、目的及手段可議，多次違法詐領特別費用假公濟私，對所有公務員造成嚴重錯誤示範並衍生負面社會觀感，依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物、《刑法》行使使公務員登載不實公文書等罪嫌將她起訴。

但考量吳女於偵查中自白，並繳回犯罪所得，且歷次詐領費用皆在5萬元以下，詐取之財物非鉅，並全盤供出犯罪事實，已瞭解自己行為之謬差，審酌其犯罪動機、目的、手段，及其品行、智識程度等一切情形，認被告經此偵審程序，應知警惕，諒無再犯之虞，因此建請法院依法減刑，並量處適當之刑。



